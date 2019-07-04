Психологічний релакс та бізнес: колишній боєць ООС виготовляє дизайнерські меблі



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Від бійця до дизайнера меблів

Після 5-річного захисту України у гарячих точках зони конфлікту на Донбасі, 44-річний Роман Добровольський вирішив кардинально змінити своє життя. У квітні цього року вінничанин звільнився із ЗСУ та почав шукати роботу. В Інтернеті випадково натрапив на майстерклас по виготовленню меблів з дерева.

«Подумав, що це цікаво, робити всіляку красу з дерева. Вирішив спробувати щось зробити самостійно. Бо ніколи цим ремеслом не займався», - розповідає Роман.

Чоловіка зацікавили вироби у стилі лофт.

«Перший виріб з деревини – ящик для всіляких дрібниць з канатними ручками. Зробив його із залишків дерев’яного налічника для дверей. Поставили його на кухню. Дружині сподобалося. Почала просити зробити їй то підвазонники, то кашпо. Вирішив, що зупинятися на досягнутому не хочу. І замахнувся на садові крісла», - продовжує Добровольський.

Він зауважує, тривалість робіт для виготовлення одного крісла залежить від матеріалу.

«Зараз у тренді робити меблі з піддонів. Але їх необхідно довго обробляти, щоб привести у пристойний вигляд. Відповідно, якщо використовуєш вже оброблений матеріал, то робота йде набагато швидше», - пояснює.

Перші два крісла вже готові.

«Дизайн у них оригінальний. Щось я підгледів у майстеркласах в інтернеті. Щось додав своє. Наступне крісло вже вигадаю самостійно. Маю ідеї», - посміхається майстер.

Роман зауважує, навіть не сподівався, що випадкове хобі стане справою його життя.

«Я спочатку просто щось робив, щоб відволіктися. Таке собі психологічне розвантаження після війни. Та дуже швидко зрозумів, що це моє. І хочу цим займатися професійно», -додає.

Виготовляючи меблі Роман пропонує проходити психологічну реабілітацію і іншим бійцям, які завершують службу.

«Кому буде цікаво, я допоможу. Навчу. Це не проблема. Можливо, якщо знайдеться людина, якій це буде так само цікаво робити, ми зможемо відкрити і фірму по виготовленню дизайнерських меблів», - констатує Добровольський.

Джерело: vinnitsa.info