На Вінниччині браконьєр наловив карасів на 700 тис. грн

На Вінниччині браконьєр наловив карасів на 700 тис. грн
На Мощанці браконьєр наловив карасів на 700 тис. грн
фото: Вінницький рибоохоронний патруль

Рибалка спіймав 4,5 кг карасів, але завдав збитків на понад 700 тис. грн
 
 

На річці Мощанка, поблизу села Верхівка Жмеринського району, рибоохоронний патруль затримав браконьєра. Чоловік використав заборонену сітку, так звану «хватку» і впіймав 446 карасів загальною вагою 4,5 кг. Про це повідомив «Главком» з посиланням на Вінницький рибоохоронний патруль.

Інцидент стався увечері 14 жовтня. Під час перевірки інспектори виявили у чоловіка заборонену сітку та 446 сріблястих карасів. Як повідомили у відомстві, за незаконний вилов риби браконьєр завдав рибному господарству збитків на суму 705 125 гривень.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Порушника притягнуть до адміністративної відповідальності, матеріали справи вже передано до суду.

Нагадаємо, що 28 травня 2025 року біля села Линівка на Чернігівщині місцевий житель ловив рибу забороненою сіткою. Він спіймав 21 рибину, завдавши збитків рибному господарству на понад 48 тисяч гривень. Суд визнав чоловіка винним та призначив йому рік пробаційного нагляду.

У Київській області в селі Городище правоохоронці та рибоохоронний патруль затримали 30-річного чоловіка за незаконний вилов риби. В його автомобілі виявили рибу різних видів, заборонені сітки та гумовий човен, завдані збитки склали понад 167 тис. грн. На місці події вилучили всі речові докази, а справу задокументовано для подальшого розслідування.
 
Незаконний вилов риби й далі становить серйозну загрозу для екології та економіки України. Через порушення правил рибальства виснажуються рибні запаси, руйнується природний баланс у водоймах і завдаються мільйонні збитки державі. Згідно з українським законодавством, за незаконне добування водних біоресурсів передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність, а також обов’язкове відшкодування завданої шкоди.

