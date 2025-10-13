Головна Вінниця Новини
На Вінниччині рибалка-браконьєр наловив карасів на понад 30 тис грн

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
На Вінниччині рибалка-браконьєр наловив карасів на понад 30 тис грн
На порушника інспектори склали адміністративний протокол
фото: Вінницький рибоохоронний патруль

У рибалки виявили дві зяброві сітки, використання яких суворо заборонено

На Вінниччині рибоохоронний патруль виявив браконьєра, який займався незаконним виловом риби, використовуючи заборонені знаряддя лову. Завдані довкіллю збитки оцінюються у понад 30 тис грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницький рибоохоронний патруль.

Як повідомляє Вінницький рибоохоронний патруль, інцидент стався вдень 12 жовтня на річці Сіб, у межах села Павлівка Ілліннецької громади.

На Вінниччині рибалка-браконьєр наловив карасів на понад 30 тис грн фото 1
фото: Вінницький рибоохоронний патруль

У рибалки виявили дві зяброві сітки, використання яких суворо заборонено. Браконьєр встиг виловити 9 кг риби, зокрема 17 карасів сріблястих та 1 судака. Загальна сума збитків, завданих довкіллю внаслідок використання заборонених засобів лову, склала 30 464 грн.

На порушника інспектори склали адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубе порушення правил рибальства).

Нагадаємо, 26 вересня, у місті Козятин Хмільницького району Вінницької області з місцевого ставка рятувальники дістали тіло людини без ознак життя.

Загиблим виявився 52-річний житель села Козятин. Наразі всі обставини трагедії з’ясовують слідчі Національної поліції.

ДСНС вкотре закликає громадян бути максимально обережними поблизу водойм і нагадує: у разі небезпеки слід негайно телефонувати до Служби порятунку за номером 101.

