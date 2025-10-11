Правоохоронці викрили дві наркомережі, що втягували дітей у збут нових наркотиків

Учасники злочинної організації налагодили виробництво і збут наркотиків через Telegram та систему «закладок»

29 осіб, серед них п’ятеро неповнолітніх, збували новий небезпечний наркотик – кратом

Прокурори Офісу генпрокурора спільно з правоохоронцями викрили дві масштабні наркомережі, які діяли по всій країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генпрокурора Руслана Кравченка.

Перша наркомережа

12 учасників злочинної організації налагодили виробництво і збут наркотиків через Telegram та систему «закладок». «Організатори, фасувальники, логісти, збутові ланки – працювали як «бізнес». Під час обшуків вилучено готові наркотики, прекурсори, лабораторне обладнання», – зауважив Кравченко.

Друга наркомережа

29 осіб, серед них п’ятеро неповнолітніх, збували новий небезпечний наркотик – кратом. Його дія у 10 разів сильніша за морфін.

«Через інтернет і служби доставки вони реалізували до 10 тонн цієї речовини на понад 60 мільйонів гривень. Основна ціль-молодь. Це не просто цифри, це руйновані життя, діти, втягнуті у злочини, і залежність, яка починається з цікавості», – наголосив генпрокурор.

Раніше правоохоронці ліквідували масштабну наркомережу на Тернопільщині. Вилучено 700 кг наркотичної речовини. Голова Нацполіції зауважив, що під виглядом звичайного чаю чи нібито вітамінної добавки ділки збували кратом.

До слова, столичні правоохоронці повідомили про підозри двом чоловікам, які налагодили вирощування конопель та збут канабісу по всій території України. Встановлено, що свій «агробізнес» підозрювані облаштували в орендованому гаражі. Саме там і було виявлено рослини, які вирощували, облаштувавши освітлення та полив.