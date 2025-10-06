У Вінниці авто на пішохідному переході збило 12-річну дівчинку

Дівчинка переходила дорогу по пішохідному переходу, коли її збив Hyundai

У Вінниці на вулиці Маріупольській сталася ДТП. 72-річний водій збив дитину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

«У Вінниці на вул. Маріупольській 72-річний водій автомобіля Hyundai під час повороту на вул. Ґданську допустив наїзд на 12-річну дівчинку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські зазначають, що потерпілу госпіталізовано.

Нагадаємо, 26 вересня у Вінниці на вулиці Магістратській автомобіль Mercedes зіткнувся з електросамокатом, яким керував 11-річний хлопчик. Дитину було доставлено до лікарні.

Також 24 вересня у Вінниці на перетині вулиць Генерала Арабея та Хмельницького шосе сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, автомобіль збив школярку, коли вона переходила дорогу.