Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

У Вінниці авто на пішохідному переході збило 12-річну дівчинку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Вінниці авто на пішохідному переході збило 12-річну дівчинку
Дитину госпіталізовано
фото: Національна поліція України

Дівчинка переходила дорогу по пішохідному переходу, коли її збив Hyundai

У Вінниці на вулиці Маріупольській сталася ДТП. 72-річний водій збив дитину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

«У Вінниці на вул. Маріупольській 72-річний водій автомобіля Hyundai під час повороту на вул. Ґданську допустив наїзд на 12-річну дівчинку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські зазначають, що потерпілу госпіталізовано.

Нагадаємо, 26 вересня у Вінниці на вулиці Магістратській автомобіль Mercedes зіткнувся з електросамокатом, яким керував 11-річний хлопчик. Дитину було доставлено до лікарні.

Також 24 вересня у Вінниці на перетині вулиць Генерала Арабея та Хмельницького шосе сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, автомобіль збив школярку, коли вона переходила дорогу.

Читайте також:

Теги: Вінниця ДТП

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Усі обставини правопорушення встановлюються. Пістолет вилучено на експертизу
У Вінниці біля торгового центру лунали постріли
Вчора, 19:45
Прокуратура вимагає взяти підозрюваного під варту
Побив і кинув непритомного на дорозі. У Києві триває суд над водієм
4 жовтня, 12:29
Поліція Вінниця розслідує обставини ДТП за участі автомобіля та електросамоката
У Вінниці Mercedes збив 11-річного хлопчика
26 вересня, 18:40
Правоохоронці проводять розслідування обставин ДТП
У Вінниці авто збило 10-річну дівчинку на пішохідному переході (оновлено)
24 вересня, 21:04
Врожайність пізніх культур на Вінниччині цього року перевищила торішні показники
Вінниччина увійшла до лідерів за врожайністю пізніх культур
24 вересня, 08:41
На Харківщині легковик зіткнувся з хлібовозом: загинули двоє людей
На Харківщині легковик зіткнувся з хлібовозом: загинули двоє людей
17 вересня, 22:47
Траса Київ – Чоп є однією з найбільш завантажених магістралей країни, що з’єднує столицю з заходом України
ДТП на трасі Київ – Чоп: рух біля села Мрія ускладнено (карта)
17 вересня, 15:29
На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини трагедії
На Вінниччині чоловік зарізав двох підлітків, що йшли до школи: нападника затримано
10 вересня, 10:30
На Одещині поліцейські затримали водійку автомобіля, яка допустила ДТП та загибель двох дітей
На Одещині двоє дітей загинули в ДТП: 22-річну водійку затримано
8 вересня, 05:08

Новини

У Вінниці авто на пішохідному переході збило 12-річну дівчинку
У Вінниці авто на пішохідному переході збило 12-річну дівчинку
У Вінниці біля торгового центру лунали постріли
У Вінниці біля торгового центру лунали постріли
РПГ-26, гранати та кілограм тротилу: на Вінниччині чоловік зберігав «підпільний арсенал»
РПГ-26, гранати та кілограм тротилу: на Вінниччині чоловік зберігав «підпільний арсенал»
На Вінниччині рибалка впіймав сома-рекордсмена
На Вінниччині рибалка впіймав сома-рекордсмена
У Ладижині мер провалив будівництво укриття за 90 млн: гроші заклали, але роботи так і не почали
У Ладижині мер провалив будівництво укриття за 90 млн: гроші заклали, але роботи так і не почали
На Вінниччині окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури
На Вінниччині окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua