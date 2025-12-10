Суд визнав чоловіка, який мав бронювання, ухилянтом

Військовозобов'язаний був визнаний придатним до військової служби

Вінницький апеляційний суд скасував рішення про звільнення від кримінальної відповідальності чоловіка, який ухилився від мобілізації. Апеляцію прокурора задовольнили, а справу направили на новий розгляд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу суду.

Суть справи

Військовозобов'язаний був визнаний придатним до військової служби. Він отримав повістку та мав прибути до територіального центру комплектування для відправлення до військової частини, але не з’явився у визначений час. Йому інкримінували ст. 336 Кримінального кодексу України – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Що вирішив суд першої інстанції

Місцевий суд раніше звільнив чоловіка від кримінальної відповідальності на підставі ст. 48 КК України – звільнення у зв’язку зі зміною обстановки.

Суд першої інстанції вважав, що чоловік отримав бронювання (відстрочку від мобілізації) через роботу на підприємстві, а тому підстави для кримінальної відповідальності відпали.

Чому апеляційний суд скасував це рішення

«Апеляційний суд не погодився з таким підходом і пояснив: Бронювання має тимчасовий характер і не свідчить про зміну поведінки людини або про те, що вона більше не може вчинити подібний злочин. Сам факт працевлаштування і відстрочки не означає, що вчинене діяння стало менш небезпечним для суспільства», – йдеться у повідомленні.

Суд окремо наголосив: ухилення від мобілізації під час воєнного стану створює загрозу обороноздатності держави, а суспільна небезпека такого злочину не зникає лише через тимчасову відстрочку.

Рішення апеляційного суду

Вінницький апеляційний суд:

задовольнив апеляційну скаргу прокурора,

скасував ухвалу про звільнення від кримінальної відповідальності,

направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

«Ця ухвала апеляційного суду набрала законної сили одразу після проголошення та не підлягає касаційному оскарженню», – наголошується у повідомленні.

До слова, у Миколаївській області суд виніс вирок чоловіку, який ухилився від мобілізації, не з’явившись до територіального центру комплектування (ТЦК) після отримання бойової повістки. У результаті йому призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.