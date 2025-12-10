Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Суд визнав чоловіка, який мав бронювання, ухилянтом

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Суд визнав чоловіка, який мав бронювання, ухилянтом
Вінницький апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Військовозобов'язаний був визнаний придатним до військової служби

Вінницький апеляційний суд скасував рішення про звільнення від кримінальної відповідальності чоловіка, який ухилився від мобілізації. Апеляцію прокурора задовольнили, а справу направили на новий розгляд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу суду.

Суть справи

Військовозобов'язаний був визнаний придатним до військової служби. Він отримав повістку та мав прибути до територіального центру комплектування для відправлення до військової частини, але не з’явився у визначений час. Йому інкримінували ст. 336 Кримінального кодексу України – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Що вирішив суд першої інстанції

Місцевий суд раніше звільнив чоловіка від кримінальної відповідальності на підставі ст. 48 КК України – звільнення у зв’язку зі зміною обстановки.

Суд першої інстанції вважав, що чоловік отримав бронювання (відстрочку від мобілізації) через роботу на підприємстві, а тому підстави для кримінальної відповідальності відпали.

Чому апеляційний суд скасував це рішення

«Апеляційний суд не погодився з таким підходом і пояснив: Бронювання має тимчасовий характер і не свідчить про зміну поведінки людини або про те, що вона більше не може вчинити подібний злочин. Сам факт працевлаштування і відстрочки не означає, що вчинене діяння стало менш небезпечним для суспільства», – йдеться у повідомленні.

Суд окремо наголосив: ухилення від мобілізації під час воєнного стану створює загрозу обороноздатності держави, а суспільна небезпека такого злочину не зникає лише через тимчасову відстрочку.

Рішення апеляційного суду

Вінницький апеляційний суд:

  • задовольнив апеляційну скаргу прокурора,
  • скасував ухвалу про звільнення від кримінальної відповідальності,
  • направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

«Ця ухвала апеляційного суду набрала законної сили одразу після проголошення та не підлягає касаційному оскарженню», – наголошується у повідомленні.

До слова, у Миколаївській області суд виніс вирок чоловіку, який ухилився від мобілізації, не з’явившись до територіального центру комплектування (ТЦК) після отримання бойової повістки. У результаті йому призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Читайте також:

Теги: суд Вінниця військовозобов'язаний

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Термінал «Боріваж»
Суд скасував арешт «Боріважу». Хто поклав око на один із найбільших зернових терміналів України?
28 листопада, 11:15
Кістому яєчника вагою 18 кілограм видалили жінці у Вінниці
Кістому яєчника вагою 18 кілограм видалили жінці у Вінниці
19 листопада, 10:37
Тимур Міндіч вмовляв ексміністра оборони вплинути на підлеглих, аби ті прийняли неякісні бронежилети
Державний оператор тилу виставив чек на 100 млн грн фірмі, яку лобіював Міндіч
23 листопада, 19:09
Феміда вважає, що потерпіла замовчувала подію
Чи є мацання сідниць – домаганням? Український суд ухвалив сенсаційне рішення
27 листопада, 13:52
Московський офіс ФБК, 3 вересня 2020 року
У Росії фонд Навального визнано «терористичною організацією»
27 листопада, 14:15
Жінка була позбавлена роботи через конфлікт із роботодавцем
В Іспанії жінку звільнено, бо вона приходила на роботу надто рано
Вчора, 12:34
Павліченко відвідував проросійські мітинги в Одесі
Священник Московської церкви отримав вирок за виправдання агресії РФ
7 грудня, 10:05
Розгляд справи триває
Суд у Гаазі заарештував актив «Газпрому» за позовом ДТЕК Ахметова
Вчора, 14:43
Термін відбування покарання рахуватиметься від дати затримання засудженої
Суд виніс вирок очільниці «відділу освіти» окупаційної адміністрації Лисичанська
Вчора, 06:36

Новини

Суд визнав чоловіка, який мав бронювання, ухилянтом
Суд визнав чоловіка, який мав бронювання, ухилянтом
У Вінниці затримано підприємця, якого підозрюють у розбещені 12-річної дівчинки
У Вінниці затримано підприємця, якого підозрюють у розбещені 12-річної дівчинки
«Віддавав усе заради інших»: у Вінниці проводжають Сергія Жука, який загинув на Харківщині
«Віддавав усе заради інших»: у Вінниці проводжають Сергія Жука, який загинув на Харківщині
У Хмільнику чоловік вбив військового
У Хмільнику чоловік вбив військового
Біля Жмеринки вбито чоловіка: під підозру потрапив поліцейський
Біля Жмеринки вбито чоловіка: під підозру потрапив поліцейський
На Вінниччині затримано жінку за розбещення доньки
На Вінниччині затримано жінку за розбещення доньки

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Сьогодні, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Вчора, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Вчора, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua