Стояв на захисті України з перших днів війни. Згадаймо Михайла Паздерського

Паздерський боронив територіальну цілісність та суверенітет України на південно-слобожанському та донецькому напрямках

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Михайла Паздерського.

Захисник України Михайло Паздерський загинув 23 листопада 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Народився Михайло Паздерський 19 листопада 1974 року Львові. Навчався у Давидівській середній загальноосвітній школі Львівської області, згодом – у Державному навчальному закладі «Львівське вище професійне політехнічне училище».

Працював водієм на приватних підприємствах.

Зі слів рідних, Михайло був сильним духом, цілеспрямованим, мужнім і впевненим у собі. Сенс життя вбачав у дітях та внуках, мріяв збудувати для них великий дім, сповнений радості й дитячого сміху. Любив подорожі на мотоциклі та красу Карпат. Був патріотом, зразковим сім’янином і люблячим батьком.

Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів Михайло Паздерський став на захист Батьківщини фото: Львівська міська рада

Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів став на захист Батьківщини. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на південно-слобожанському та донецькому напрямках у складі 125‑ї окремої важкої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України. Нагороджений відзнакою Міністерства оборони України «Золотий тризуб», медаллю «Ветеран війни» та нагрудним знаком «Відвага і честь».

Поховали Михайла Паздерського 1 грудня 2025 року на Личаківському кладовищі.

У воїна залишилися син, дві доньки, сестра, мати та троє онуків.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.