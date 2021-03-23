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    Пожежу на Вінниччині гасили 11 рятувальників (фото)

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    Причина загоряння &ndash; коротке замикання електромережі - Пожежу на Вінниччині гасили 11 рятувальників (фото)

    Причина загоряння – коротке замикання електромережі

    фото: vn.dsns.gov.ua

    Повідомлень про потерпілих під час пожежі немає

    Учора, 22 березня, в селі Агрономічне Вінницького району загорівся житловий будинок. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Вінницькій області.

    На гасіння пожежі приїхали два спецавтомобілі й 11 рятувальників. На місці події рятувальники встановили, що займання виникло в підсобному приміщенні на площі 25 кв.м.

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    Пожежу на Вінниччині гасили 11 рятувальників (фото)
    Пожежу на Вінниччині гасили 11 рятувальників (фото)

    Повідомлень про потерпілих під час пожежі немає, ймовірна причина загоряння – коротке замикання електромережі.

    Нагадаємо, в Одесі сьогодні під час ліквідації пожежі у двоповерховому приватному будинку загинув рятувальник.

    Зазначається, що о 12:53 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. Магістральна, 59 сталося загоряння двоповерхового приватного будинку. «Під час ліквідації пожежі до бригади швидкої медичної допомоги звернувся зі скаргою на погіршення самопочуття командир відділення 8-ї державної пожежно-рятувальної частини. Медики намагалися надати необхідну допомогу, але рятувальник, 1973 року народження, помер у машині швидкої допомоги», – повідомили в главку.

    Пожежу було ліквідовано о 13:52 на площі 120 кв. м. До її гасіння залучалися 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 24 особи особового складу.

    За попередніми даними, чоловік при гасінні вогню впав з даху будинку. Обставини і причини трагедії наразі встановлюють співробітники правоохоронних органів.

    Теги: пожежа ДСНС рятувальники Вінниччина будинок
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