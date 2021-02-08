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    Коронавірус на Вінниччині: виявлено 123 нових випадки

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    Минулої доби в Україні загалом зафіксовано 2 141 нових Covid-випадків - Коронавірус на Вінниччині: виявлено 123 нових випадки
    Минулої доби в Україні загалом зафіксовано 2 141 нових Covid-випадків
    фото: з відкритих джерел

    Від ускладнень померло з початку епідемії 540 людей

    У Вінницькій області станом на 8 лютого зафіксовано 28 470 випадків захворювання.

    Як повідомляють на сайті МОЗ, минулої доби виявлено 123 нових.

    Від Covid-19 та ускладнень хронічних захворювань померло з початку епідемії 540 людей, а минулої доби — троє хворих.

    На Вінниччині на коронавірус нині хворіє 3 650 людей. Одужало з початку епідемії понад 24 тисячі.

    Минулої доби в Україні загалом зафіксовано 2 141 нових Covid -випадків. За останні 24 години від Covid-19 та ускладнень хронічних захворювань померло 47 осіб, а з початку епідемії 23,6 тисяч. Одужало понад 1 млн людей, а хворіє 147,6 тисяч.  Минулої доби від коронавірусу вилікувалися 2 697 громадян, протестовано — 13 662 осіб (в тому числі методом ПЛР — 10 401, методом ІФА - 3 261).

    Як зазначив в Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов, серед хворих на Covid-19  130 дітей і 71 медпрацівник. Госпіталізовано 1 020 осіб.

    Нагадаємо, коронавірус минулої доби виявили у 2141 людини, антилідером  виявилася Франківщина.

     Читайте також: У світі кількість інфікованих коронавірусом перевалила за 106 млн
    Теги: Вінниця епідемія коронавірус
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