Коронавірус на Вінниччині: виявлено 123 нових випадки

Від ускладнень померло з початку епідемії 540 людей

У Вінницькій області станом на 8 лютого зафіксовано 28 470 випадків захворювання.

Як повідомляють на сайті МОЗ, минулої доби виявлено 123 нових.

Від Covid-19 та ускладнень хронічних захворювань померло з початку епідемії 540 людей, а минулої доби — троє хворих.

На Вінниччині на коронавірус нині хворіє 3 650 людей. Одужало з початку епідемії понад 24 тисячі.

Минулої доби в Україні загалом зафіксовано 2 141 нових Covid -випадків. За останні 24 години від Covid-19 та ускладнень хронічних захворювань померло 47 осіб, а з початку епідемії 23,6 тисяч. Одужало понад 1 млн людей, а хворіє 147,6 тисяч. Минулої доби від коронавірусу вилікувалися 2 697 громадян, протестовано — 13 662 осіб (в тому числі методом ПЛР — 10 401, методом ІФА - 3 261).

Як зазначив в Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов, серед хворих на Covid-19 130 дітей і 71 медпрацівник. Госпіталізовано 1 020 осіб.

Нагадаємо, коронавірус минулої доби виявили у 2141 людини, антилідером виявилася Франківщина.