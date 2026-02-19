Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Корупція на будівництві житла для військових: експосадовець Міноборони отримав нову підозру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Корупція на будівництві житла для військових: експосадовець Міноборони отримав нову підозру
Улітку 2025 року НАБУ і САП повідомили посадовцю підозру у вимаганні коштів
фото: НАБУ (ілюстративне)

Слідство стверджує, що фігурант обіцяв забудовнику за хабар виграти конкурс на будівництво житлового комплексу для військових

Колишній тимчасовий очільник одного з Центральних територіальних управлінь Міністерства оборони отримав другу підозру від Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Його підозрюють у вимаганні хабаря за сприяння забудовнику в Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

За даними слідства, у червні 2024 року підозрюваний запропонував забудовнику організувати та забезпечити перемогу в конкурсі на зведення житлового комплексу для військовослужбовців та їхніх родин в одному з районів Києва. Свої «послуги» він оцінив у $1,1 млн.

«Згодом підозрюваний погодився зменшити суму до $690 тис. Для початку проведення конкурсу посадовець вимагав надати першу частину – $100 тис.», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, у серпні 2025 року НАБУ і САП повідомили цьому ж посадовцю про підозру у вчиненні аналогічних дій з іншим забудовником. Антикорупційні органи стверджують, що посадовець хотів отримати $1,3 млн хабаря.

Співучасників злочину було викрито одразу після одержання частини коштів. Зібрані докази дали підстави повідомити про підозру і самому посадовцю за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі), що карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Читайте також:

Теги: Міноборони корупція в Україні НАБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр оборони: «Майбутнє за дроново-штурмовими підрозділами»
Федоров анонсував появу дроново-штурмових підрозділів
20 сiчня, 15:21
Загибель ексочільника «Укренерго», підозри посадовцям, виступ Трампа в Давосі. Головне за 21 січня 2026
Загибель ексочільника «Укренерго», підозри посадовцям, виступ Трампа в Давосі. Головне за 21 січня 2026
21 сiчня, 21:33
За результатами обшуку на митному пості «Луцьк» детективи НАБУ знайшли сотні тисяч доларів
НАБУ вилучило понад $850 тис. під час обшуків на Волинській митниці
22 сiчня, 17:56
Михайло Федоров (ліворуч) наголосив, що військові повинні отримувати ефективну зброю, яка «працює тут і зараз»
Волонтер Стерненко став радником міністра оборони
22 сiчня, 21:20
На підставі зібраних доказів народному депутату і чотирьом його спільникам повідомлено про підозру
Земельні махінації на 30 млн грн: СБУ та НАБУ оголосили нову підозру нардепу Анатолію Гуньку
4 лютого, 14:58
Глава Міноборони повідомив, що призначення Чмута членом наглядової ради АОЗ значно посилить її роботу
Чмута призначено членом наглядової ради Агенції оборонних закупівель
5 лютого, 16:43
Орест Дрималовський перебував на посаді речника Міноборони з 2025 року
Ексведучий Дрималовський звільнився з посади речника Міноборони
10 лютого, 20:18
Тимошенко заявила про злочин детективів НАБУ і прокурорів САП
Тимошенко заявила про злочин детективів НАБУ і прокурорів САП
21 сiчня, 15:44
Федоров наголосив, що процес реєстрації Starlink для українців буде максимально простим
Верифікація терміналів Starlink в Україні: як це працюватиме
2 лютого, 10:45

Кримінал

Від $12 до $18 тис за втечу: СБУ ліквідувала нові схеми для ухилянтів у кількох областях (фото)
Від $12 до $18 тис за втечу: СБУ ліквідувала нові схеми для ухилянтів у кількох областях (фото)
Корупція на будівництві житла для військових: експосадовець Міноборони отримав нову підозру
Корупція на будівництві житла для військових: експосадовець Міноборони отримав нову підозру
На Львівщині Свідка Єгови засудили до п'яти років через ухиленння від служби
На Львівщині Свідка Єгови засудили до п'яти років через ухиленння від служби
Дезертир готував замах на посадовця держустанови. СБУ запобігла теракту в Кропивницькому
Дезертир готував замах на посадовця держустанови. СБУ запобігла теракту в Кропивницькому
Операція «Мідас»: НАБУ оприлюднило плівки у справі Галущенка
Операція «Мідас»: НАБУ оприлюднило плівки у справі Галущенка
Масштабна спецоперація «Рубікон»: ліквідовано транснаціональну наркомережу
Масштабна спецоперація «Рубікон»: ліквідовано транснаціональну наркомережу

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua