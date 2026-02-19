Корупція на будівництві житла для військових: експосадовець Міноборони отримав нову підозру

Слідство стверджує, що фігурант обіцяв забудовнику за хабар виграти конкурс на будівництво житлового комплексу для військових

Колишній тимчасовий очільник одного з Центральних територіальних управлінь Міністерства оборони отримав другу підозру від Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Його підозрюють у вимаганні хабаря за сприяння забудовнику в Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

За даними слідства, у червні 2024 року підозрюваний запропонував забудовнику організувати та забезпечити перемогу в конкурсі на зведення житлового комплексу для військовослужбовців та їхніх родин в одному з районів Києва. Свої «послуги» він оцінив у $1,1 млн.

«Згодом підозрюваний погодився зменшити суму до $690 тис. Для початку проведення конкурсу посадовець вимагав надати першу частину – $100 тис.», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, у серпні 2025 року НАБУ і САП повідомили цьому ж посадовцю про підозру у вчиненні аналогічних дій з іншим забудовником. Антикорупційні органи стверджують, що посадовець хотів отримати $1,3 млн хабаря.

Співучасників злочину було викрито одразу після одержання частини коштів. Зібрані докази дали підстави повідомити про підозру і самому посадовцю за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі), що карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.