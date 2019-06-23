Суд відправив у сізо охоронця ставка на Вінниччині, який підстрелив підлітка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пораненому потрібна операція та лікування

На Вінниччині чоловік стріляв по хлопцях, бо думав, що вони хочуть вкрасти рибу в орендованому ним ставку. 16-річний юнак поранений, у його друга кулі не влучили дивом.

«Вирішили проплисти від берега до берега, я зачепився за сітку. Розплутався, вилізли на кладку. Прийшов орендар ставка», - розповідає Сергій Ткаченко з простріленою ногою. Хлопець стверджує, що чоловік спочатку вдарив його, а потім схопився за зброю: «Два рази по обличчю вдарив, потім я стрибнув у воду, і він почав стріляти». Поранений ледь добіг додому, батьки одразу викликали швидку, постраждалого госпіталізували. «Вогнепальне поранення стегна. Хворий потребує оперативного втручання», - наголосив хірург Тиврівської районної лікарні Олександр Вакулов.

Чоловік стріляв по хлопцях, бо думав, що вони хочуть вкрасти рибу в орендованому ним ставку. 16-річний юнак поранений, у його друга - кулі не влучили дивом. Місцеві тим часом скаржаться: орендар дістає зброю не вперше.

Данило Кравчук був разом із Сергієм, йому пощастило більше – куля в нього не влучила. Хлопець підтверджує, що стріляв чоловік, якого у селі Федорівка всі знають як орендаря ставка. «Він говорив: нащо ви сітки крадете? Я кажу: ми нічого не крадемо. Він тут другу по обличчю два рази, по мені промахнувся і одразу почав стріляти. Ні попереджувального не було, нічого», - розповів очевидець стрілянини.

Поліцію викликав сам стрілок – він хотів писати на хлопців заяву про крадіжку сіток із рибою. Свідками мали стати найняті охоронці водойми. «Він не бачив, що сітка стоїть, поплавки пливуть? Бачив. Не сліпий. І як вони плили, ми галакали, що там сітка, туди не можна», - стверджує Іван Колєснік. Але звинувачення орендаря обернулись проти нього самого. Хоч чоловік має дозвіл на травматичну зброю, стріляти з неї він міг лише за умови загрози власній безпеці, а такої не було. Тож стрілка затримали. «Безпідставно наніс ушкодження і здійснював постріли», - каже начальник Тиврівського відділення поліції Анатолій Присяжнюк.

Інцидент на ставку обурив селян, які нарікають, що орендар повністю привласнив водойму – лише хтось вийде з вудочкою на берег, одразу розмахує пістолетом. «Дяді Гріші приклав він пістолет до голови, бо він прийшов на одну вудочку ловити», - каже Данило Кравчук. «Це раніше на цьому ставку місцеві купались та відпочивали вільно, а тепер лише з дозволу орендаря. Але невдовзі тут з’явиться ще й паркан», - нарікають люди.

У сільраді хочуть розірвати договір оренди на ставок, але укладений він не селом, а обласною адміністрацією. Та й схема передачі в оренду, а згодом у суборенду – заплутана. «Договору, як сказав нам голова, немає – ніяких документів у сільській раді. Цей ставок тримав Шефієв, комусь перепродав, а той передав в суборенду», - каже депутат сільради Ольга Савчук. Сільський голова вже направив звернення обласним чиновникам, у якому просить повернути ставок селу. Тим часом стрілець-орендар у слідчому ізоляторі, суд обрав йому запобіжний захід – два місяці арешту без права на заставу. Якщо чоловіка визнають винним, йому загрожуватиме 5 років в’язниці.

Джерело: ТСН