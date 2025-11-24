Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Відомий телеведучий Євген Синельников оприлюднив перше фото своєї новонародженої доньки та розкрив її ім’я

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Режисер опублікував зворушливе фото руки новонародженої доньки
фото: instagram.com/synelnykov_yevgen)

Євген Синельников поділився радісною новиною

Український телеведучий і режисер Євген Синельников повідомив, що вдруге став батьком. Про це Синельников розповів у своєму Instagram, опублікувавши зворушливе фото, на якому маленька рука новонародженої дитини тримає його за палець.

Синельников також розкрив ім’я немовля – доньку назвали Марія. Обличчя дитини він не показав, проте прихильники одразу почали вітати родину з поповненням.

«Привіт, Синельникова Марія Євгеніївна», – написав телеведучий.

Нагадаємо, що нещодавно Євген Синельников повідомив, що його дружина Наталія вагітна, і незабаром у подружжя народиться перша спільна дитина. У Instagram він опублікував серію фото з вагітною дружиною Наталією, на яких видно її округлий животик, а також знімки УЗД майбутньої дитини.

Захисниця ЗСУ Наталія зустріла на фронті кохання свого життя і, попри 51 рік, народила доньку Соломію. У березні 2025-го вона дізналась, що втретє стане мамою.

Читайте також:

Теги: дружина немовля телеведучий дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Данія забороняє користування соцмережами дітям до 15 років
Данія заборонила дітям до 15 років користуватись соцмережами
7 листопада, 18:45
44-річний Євген Синельников розповів про майбутню дитину
Відомий телеведучий Євген Синельников стане батьком удруге
3 листопада, 15:54
Соціальна підтримка для родин із низьким доходом стає доступнішою
Нові правила базової допомоги: кому і скільки нарахують
3 листопада, 16:31
Наслідки атаки на Київ у ніч на 14 листопада
Атака на Київ, початок операції США проти наркокартелів: головне за ніч
14 листопада, 05:47
Сем Альтман із OpenAI інвестує у генетичне редагування ембріонів
Стартап із США зайнявся генетичним редагуванням людських ембріонів: що відомо
17 листопада, 09:20
фото: bess_14888/Intagram
На Львівщині сусіди побили ветерана «Азова» та його дружину: подробиці скандалу
18 листопада, 23:13
Семимісячний хлопчик, який п'ять днів був у квартирі без їжі та нагляду, у кареті швидкої
Кинула немовля на п'ять днів без нагляду: що загрожує матері та у якому стані дитина зараз
10 листопада, 12:04
День захисту дітей. Третій корпус Білецького зворушив другою хвилею кампанії «Ми тут, щоб жити»
День захисту дітей. Третій корпус Білецького зворушив другою хвилею кампанії «Ми тут, щоб жити»
20 листопада, 11:49
Тернополяни прийшли до Дому печалі прощається з Марією та її двома дітками
Батько гойдав труну із сином на руках. У Тернополі поховали маму та двох діток, яких убила російська ракета
Вчора, 15:56

Шоу-біз

Відомий телеведучий Євген Синельников оприлюднив перше фото своєї новонародженої доньки та розкрив її ім’я
Відомий телеведучий Євген Синельников оприлюднив перше фото своєї новонародженої доньки та розкрив її ім’я
Лідерка «Лісапетного батальйону» підняла на руки відомого молодого артиста (відео)
Лідерка «Лісапетного батальйону» підняла на руки відомого молодого артиста (відео)
Melovin оголосив про заручини з військовим (фото)
Melovin оголосив про заручини з військовим (фото)
«Він писав класнючу музику». Зірки відреагували на раптову смерть співзасновника гурту Dzidzio
«Він писав класнючу музику». Зірки відреагували на раптову смерть співзасновника гурту Dzidzio
Помер відомий музикант, співзасновник гурту Dzidzio Лесик Турко
Помер відомий музикант, співзасновник гурту Dzidzio Лесик Турко
Євробачення-2026: змінено правила голосування
Євробачення-2026: змінено правила голосування

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Сьогодні, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
Вчора, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua