Відомий телеведучий Євген Синельников оприлюднив перше фото своєї новонародженої доньки та розкрив її ім’я

Євген Синельников поділився радісною новиною

Український телеведучий і режисер Євген Синельников повідомив, що вдруге став батьком. Про це Синельников розповів у своєму Instagram, опублікувавши зворушливе фото, на якому маленька рука новонародженої дитини тримає його за палець.

Синельников також розкрив ім’я немовля – доньку назвали Марія. Обличчя дитини він не показав, проте прихильники одразу почали вітати родину з поповненням.

«Привіт, Синельникова Марія Євгеніївна», – написав телеведучий.

Нагадаємо, що нещодавно Євген Синельников повідомив, що його дружина Наталія вагітна, і незабаром у подружжя народиться перша спільна дитина. У Instagram він опублікував серію фото з вагітною дружиною Наталією, на яких видно її округлий животик, а також знімки УЗД майбутньої дитини.

