Морпіх із Вінниччини схуд у полоні на 57 кг

Владислав Журжа пробув у російській неволі понад три роки

24-річний морський піхотинець із Вінниччини Владислав Журжа на псевдо Малиш понад три з половиною роки провів у російському полоні. У неволю захисник потрапив під час оборони Маріуполя у 2022 році. Як інформує «Главком», свою історію він розповів «Суспільному».

У червні 2021 року Владислав Журжа підписав контракт зі Збройними силами України. Він служив гранатометником у 36-й окремій бригаді морської піхоти. Повномасштабне вторгнення зустрів 24 лютого 2022 року на позиціях поблизу Маріуполя.

«Ми ночували спочатку в окопах, а потім перейшли назад до позиції. І так продовжувалось п’ять днів. З кожним днем було нарощування бойової місії з їхньої сторони», – розповів військовий.

Згодом підрозділ відійшов до Маріуполя. Деякий час бійці перебували на території заводу «Азовмаш», після чого повернулися на передові позиції, де фактично з нуля облаштовували оборону.

У полон Владислав вийшов біля села Мирне. Після цього його утримували в різних місцях – зокрема в ангарі в Сартані, колонії в Оленівці, а також у Таганрозі, Старому Осколі та Тулі. За словами морпіха, перед тим як закинути до камери, його жорстоко били.

«Перед тим, як мене закинули в камеру, мені зарядили з лівого боку по правий. Я нарахував 33 удари», – сказав він.

Також полонені зазнавали тортур. На нозі Владислава залишився шрам від електрошокера.

«Просто приклали шокер і зарядили. Нога два роки гнила. Вона зажила в серпні 25-го», – розповів він.

У полоні бійців змушували довго стояти, забороняли говорити та змушували виконувати фізичні вправи.

Через постійне недоїдання він сильно схуд. Якщо до служби Владислав, зріст якого 195 см, важив 103 кг, то в полоні його вага знизилася до 46 кг.

Морпіх Владислав Журжа в полоні фото: скріншот із відео

За словами Владислава, у камері постійно вмикали російське радіо, а згодом почали давати книги. Завдяки гарній дикції він читав їх іншим полоненим.

«З урахуванням того, що у мене хороша дикція, у нашій камері читав книги я. 53 книги вголос у мене прочитано… Потім книг нам дали більше, і вже кожен міг про себе читати. У сумі я прочитав 80 книг», – розповів він.

9 червня 2025 року Владислава Журжу визволили з російського полону в рамках обміну військових віком до 25 років.

«Переодягли в нормальний одяг, дали мені зимове взуття, закинули в автозаки… Ми їхали майже добу, годували бубликами і водою. Я не знаю, я з переляку тих бубликів кілограма півтора з’їв», – пригадав він.

Коли літак уже підлітав до місця призначення, полоненим зняли балаклави.

«Сказали: «Можете дивитися перед собою». Я побачив хлопців, з якими служив ще. Я їх знав», – розповів військовий.

Нині Владислав проходить реабілітацію. Після пережитого він має третю групу інвалідності, тому повернутися до війська не може, хоча зізнається, що дуже хотів би.

«Як можна залишатися осторонь, коли в країні йде війна?», – каже захисник.

Про подальші плани Владислав не говорить. Одна з його головних мрій уже здійснилася – він повернувся додому.

