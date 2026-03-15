Банк подав до суду на зниклого безвісти воїна та нарахував шалені відсотки: чим закінчився скандал

На Вінниччині родина зниклого безвісти бійця Володимира Буренка отримала судовий позов від Приватбанку

Приватбанк намагається через суд стягнути борг із військовослужбовця Володимира Буренка, який понад рік тому зник безвісти під час бойового завдання на Харківщині. Попри те, що дружина надала всі документи, банк не лише заблокував рахунки, а й нарахував майже 20 тисяч гривень «прострочених» відсотків, які за законом військовим нараховувати заборонено. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Єдиних новин».

Володимир Буренко до війни був далекобійником. Коли пішов на фронт, мріяв, щоб у дружини Олени була своя справа. Так у маленькому селі на Вінниччині з’явився продуктовий магазин. Для його облаштування родина взяла кредит – 75 тисяч гривень на вітрини та кондиціонер.

«Володимир сказав: краще будеш займатися своїм. Було страшно, бо великі кошти потрібні. Взяли холодильну вітрину за 50 тисяч… Статус військового дозволяв не платити відсотки, ми надали банку всі документи», – розповіла Олена Буренко.

Восени 2024 року Володимир став навідником і потрапив на одну з найгарячіших точок Харківщини. Після чергового бойового виходу зв’язок із ним обірвався.

«Під час бойового завдання… був бій, він зник поблизу Лозової. Це все, що мені сказали», – згадує Олена.

Олена сама їздила на Харківщину, шукала свідків, впізнала чоловіка на російському відео з полоненими, хоча офіційно РФ це не підтверджує. Вона чесно прийшла в банк, надала витяг з реєстру зниклих безвісти та попросила рахунок для погашення тіла кредиту. Їй відповіли: «Все заморозиться».

Проте за рік у скриньці з’явився лист – судовий позов. Банк вимагає 94 тисячі гривень: 75 тисяч основного боргу та 19 тисяч відсотків, яких не мало бути.

У місцевому відділенні банку підтвердили: документи про те, що клієнт – військовий і він зник, у них є. Чому ж тоді виник позов та відсотки? Співробітники лише розводять руками: «Це вже вам нададуть органи, я не можу прокоментувати».

На щастя, суд виявився більш людяним.

«Провадження у справі зупинено. Оскільки відповідач – військовослужбовець і має статус зниклого безвісти, розгляд справи неможливий», – пояснила , керівниця апарату Липовецького районного суду Олена Заводинська.

Попри це, Олена Буренко зізнається, що пережите стало для неї ще одним болючим випробуванням.

Нагадаємо, Приватбанк опинився у центрі гучного скандалу через відмову у видачі банківської картки пораненому захиснику. Як повідомила командирка Патронатної служби «Янголи» Олена Толкачова, причиною відмови стала фізична неможливість воїна виконати процедуру ідентифікації.

Інцидент стався в одному з київських відділень банку на проспекті Берестейському. 20-річний солдат Руслан Книш, який внаслідок боїв на Харківщині втратив усі чотири кінцівки, звернувся до установи для відновлення картки, на яку мають надходити державні виплати. Проте менеджер банку зажадав, щоб клієнт особисто тримав пластикову картку біля обличчя для обов’язкового фото. Попри очевидну відсутність рук у ветерана, персонал заявив, що передавати картку супроводжуючій особі заборонено правилами.

Єдиним варіантом, який запропонували в банку, було оформлення довіреності на іншу особу. Толкачова наголосила, що через таку бюрократію боєць залишився без доступу до власних коштів і був готовий чекати на протезування місяцями, щоб нарешті отримати допомогу від держави.

Після розголосу ситуації Приватбанк визнав дії працівників неприпустимими. Прессекретар установи Олег Серга заявив, що банк вже розпочав внутрішнє розслідування та перепросив за інцидент. У банку пообіцяли особисто забезпечити доставку всіх необхідних карток клієнту в найкоротші терміни та переглянути внутрішні процедури, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому.

Згодом стало відомо, що Приватбанк готовий оплатити лікування і протезування 20-річному військовому з ампутаціями, якому раніше було відмовлено у видачі банківської картки.