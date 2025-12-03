Головна Світ Соціум
У Китаї вперше за 33 роки з'явиться податок на контрацептиви

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
У Китаї вперше за 33 роки з'явиться податок на контрацептиви
Китай ухвалив нове соціальне рішення
фото із відкритих джерел

Зниження народжуваності у Китаї триває вже три роки

У КНР з січня 2026 року запровадять податок на додану вартість у розмірі 13% коштом контрацепції. Рішення ухвалено на тлі падіння народжуваності. Як передає «Главком» із посиланням на Bloomberg, ПДВ діятиме як на медикаментозні протизаплідні препарати, так і на презервативи. Податок до цієї категорії товарів не застосовувався з 1993 року.

Зниження народжуваності у Китаї триває вже три роки. 2024 року в країні народилося 9.54 млн осіб – майже вдвічі менше, ніж 2016-го, після скасування обмежень на кількість дітей у сім'ї.

Політика «одна родина – одна дитина» перестала діяти з 2015 року, а 2021-го громадянам КНР дозволили мати до трьох дітей. Однак у зв'язку з високими витратами на виховання дітей, кар'єрними ризиками для жінок після декрету, іншими пріоритетами у молодого покоління та безліччю інших факторів народжуваність продовжила падати.

Одночасно із запровадженням ПДВ на контрацептиви уряд розширює заходи підтримки сімей. Влада планує надавати субсидії по 3 600 юанів (близько $500) щорічно на кожну дитину до трьох років.

До слова, влада Китаю запровадила щорічну виплату в $500 заради підняття демографії. Уряд КНР платитиме родинам по 3600 юанів на кожну дитину віком до трьох років. Цей захід встановили, щоб стимулювати народжуваність у країні. Планується, що виплата торкнеться родин, у яких діти народилися в період з 2022 по 2024 рік. Очікується, що цей захід торкнеться понад 20 млн сімей.

