Транспортний колапс у Вінниця: тролейбус зіштовхнувся з автомобілями

Внаслідок аварії потерпілих не було, автівки отримали незначні пошкодження

У Вінниці 9 лютого близько 9-ї години ранку на центральному мосту сталась ДТП за участі тролейбуса та двох легкових авто.

Через несприятливі погодні умови рух транспорту в центральній частині міста ускладнено, передає Вінниця.info.

Трамваї, які курсують через Соборну в напрямку залізничного вокзалу, на деякий час зупинились.

Як розповів директор Вінницької транспортної компанії Михайло Луценко, внаслідок аварії потерпілих не було, а автівки отримали незначні пошкодження.

«Довго чекали поліцію, бо затор утворився. Як приїхали патрульні, впродовж п’яти хвилин всі вже роз’їхались. Транспорт простояв близько 40 хвилин», – каже очільник ВТК.

Станом на 10:20 рух транспорту відновлено, а трамваї по Соборній рушили.

За інформацією Служби автомобільних доріг у Вінницькій області, станом на 17:30, 8 лютого, введено обмеження руху транспортних засобів загального користування та багатоосних транспортних засобів на автомобільних дорогах:

М-21 «Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський» км 346 – 419 (від м. Жмеринка до м. Могилів-Подільський)

Р-36 «Немирів – Могилів-Подільський» км 65+640 – 107+052 (від перехрестя з а/д Т-02-18 до м. Могилів-Подільський).

Нагадаємо, через складні погодні умови в Києві на всіх видах громадського транспорту введено оперативне положення.