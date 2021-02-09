  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Транспортний колапс у Вінниця: тролейбус зіштовхнувся з автомобілями

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Станом на 10:20 рух транспорту відновлено - Транспортний колапс у Вінниця: тролейбус зіштовхнувся з автомобілями
    Станом на 10:20 рух транспорту відновлено
    фото: vinnitsa.info

    Внаслідок аварії потерпілих не було, автівки отримали незначні пошкодження

    У Вінниці 9 лютого близько 9-ї години ранку на центральному мосту сталась ДТП за участі тролейбуса та двох легкових авто.

    Через несприятливі погодні умови рух транспорту в центральній частині міста ускладнено, передає Вінниця.info.

    Трамваї, які курсують через Соборну в напрямку залізничного вокзалу, на деякий час зупинились.

    Як розповів директор Вінницької транспортної компанії Михайло Луценко, внаслідок аварії потерпілих не було, а автівки отримали незначні пошкодження.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Транспортний колапс у Вінниця: тролейбус зіштовхнувся з автомобілями
    Транспортний колапс у Вінниця: тролейбус зіштовхнувся з автомобілями
    Транспортний колапс у Вінниця: тролейбус зіштовхнувся з автомобілями
    Транспортний колапс у Вінниця: тролейбус зіштовхнувся з автомобілями

    «Довго чекали поліцію, бо затор утворився. Як приїхали патрульні, впродовж п’яти хвилин всі вже роз’їхались. Транспорт простояв близько 40 хвилин», – каже очільник ВТК.

    Станом на 10:20 рух транспорту відновлено, а трамваї по Соборній рушили.

    За інформацією Служби автомобільних доріг у Вінницькій області, станом на 17:30, 8 лютого, введено обмеження руху транспортних засобів загального користування та багатоосних транспортних засобів на автомобільних дорогах:

    • М-21 «Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський» км 346 – 419 (від м. Жмеринка до м. Могилів-Подільський)
    • Р-36 «Немирів – Могилів-Подільський» км 65+640 – 107+052 (від перехрестя з а/д Т-02-18 до м. Могилів-Подільський).

    Нагадаємо, через складні погодні умови в Києві на всіх видах громадського транспорту введено оперативне положення.

     

    Теги: ДТП Вінниця аварія пробки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies