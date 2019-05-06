У Барі поставили «музичну» лавку



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Сидіння доповнює ліхтар-«музикант»

У місті Бар на Вінниччині на одній з вулиць поставили «музичну» лавку. Сидіння зображено у вигляді клавіш фортепіано, а спинка – це нотний стан зі скрипковими ключем.

Лавка стоїть коло міської музичної школи.

Вуличну експозицію доповнюють ліхтарі у вигляді чоловічків, що грають на різних музичних інструментах.

Креативна доріжка веде до музичної школи, яка знаходиться на вулиці Леонтовича.

Джерело: i-vin.info