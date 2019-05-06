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    У Вінниці завершили роботи по створенню нового скверу

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    У Вінниці завершили роботи по створенню нового скверу

    Незабаром у сквері встановлять пам'ятник Магдебурзькому праву

    У Вінниці завершили роботи по створенню нового скверу на вулиці Миколи Оводова. Незабаром тут встановлять пам'ятник Магдебурзькому праву. Тут встановили вуличні ліхтарі, лавки та сміттєві урни, а також облаштували тротуар і встановили антипаркувальні стовпчики.

    Залишилось встановити чорну колону під яку вже готовий фундамент. Окрім цього будівельники відновлюють підпірну стінку та декоративний паркан.

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    У Вінниці завершили роботи по створенню нового скверу
    У Вінниці завершили роботи по створенню нового скверу
    У Вінниці завершили роботи по створенню нового скверу
    У Вінниці завершили роботи по створенню нового скверу
    У Вінниці завершили роботи по створенню нового скверу
    У Вінниці завершили роботи по створенню нового скверу
    У Вінниці завершили роботи по створенню нового скверу
    У Вінниці завершили роботи по створенню нового скверу

    Нагадаємо, що тут планують відновити пам'ятник-колону Магдебурзькому праву на місці, де раніше існував постамент Козицькому. Вартість робіт складає 1 219 844 гривні.

    Колона символізуватиме здобуття Магдебурзького права Вінницею в 1640 році. 

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