У Вінниці завершили роботи по створенню нового скверу



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Незабаром у сквері встановлять пам'ятник Магдебурзькому праву

У Вінниці завершили роботи по створенню нового скверу на вулиці Миколи Оводова. Незабаром тут встановлять пам'ятник Магдебурзькому праву. Тут встановили вуличні ліхтарі, лавки та сміттєві урни, а також облаштували тротуар і встановили антипаркувальні стовпчики.

Залишилось встановити чорну колону під яку вже готовий фундамент. Окрім цього будівельники відновлюють підпірну стінку та декоративний паркан.

Нагадаємо, що тут планують відновити пам'ятник-колону Магдебурзькому праву на місці, де раніше існував постамент Козицькому. Вартість робіт складає 1 219 844 гривні.

Колона символізуватиме здобуття Магдебурзького права Вінницею в 1640 році.