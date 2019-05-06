На Вінниччині сталася смертельна ДТП: моторошні фото та відео



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В ДТП в Козятинському районі загинуло четверо людей

5 травня близько 5 години на трасі М-21 «Житомир-Могилів-Подільський» в с. Жежелів Козятинського району сталося зіткнення автомобілів «Мазда» та «Фіат Добло», внаслідок чого четверо пасажирів легковиків загинуло на місці аварії, обидва водії госпіталізовані. На місці події працюють поліцейські та рятувальники.

Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

За словами начальника відділу слідчого управління поліції Олександра Тютюника, проведеними на місці події слідчими діями попередньо встановлено, що автомобіль «Мазда», рухаючись в бік м. Вінниці, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «Фіат Добло».

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на місці події загинули дві пасажирки «Мазди», 1976 та 1998 років народження, жительки Київської області, та пасажири «Фіат Добло» - чоловік та жінка, 1944 та 1945 років народження, мешканці м. Гайсин Вінницької області.

Обидва водії – 29-річний житель Київської області, який перебував за кермом «Мазди», та 42-річна мешканка м. Гайсин , що керувала «Фіат Добло», з тілесними ушкодженнями різного характеру у важкому стані доставлені до Козятинської районної лікарні.





Усі обставини та причини аварії з’ясовуються в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть кількох осіб). Таке правопорушення карається ув’язненням терміном до 10 років.