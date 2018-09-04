У центрі Вінниці незаконно прибудували літній майданчик до ресторану, приміщення якого є пам’яткою архітектури



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Місцева влада вимагає у замовника припинити будівельні роботи

На площі Європейській триває будівництво критого літнього майданчика біля ресторанного комплексу. Роботи за адресою вулиця Грушевського, 30 виконуються без погоджень та дозволів, передбачених законодавством.

Про це йдеться у відповіді міської ради на петицію щодо заборони змінювати вигляд фасадів історичних будівель.

Департамент архітектури і містобудування вимагає у замовника припинити будівельні роботи, розробити проект згідно чинних норм і отримати відповідний дозвіл.

«Будівля за адресою вул. Грушевського, 30 у м. Вінниці є пам’яткою архітектури місцевого значення «Особняк лікаря Вілінського» (охоронний номер 21-М, взятий на облік рішенням виконавчого комітету обласної ради народних депутатів від 14.02.1991 р. № 43). Розпорядженням голови облдержадміністрації № 248 від 25.07.1997 р. затверджено охоронну зону, яка охоплює територію особняка і територію сусідньої пам’ятки по вул. Грушевського, 38 з прибудовами.

Вищезазначений критий майданчик суттєво заважає візуальному сприйняттю даної пам’ятки та не відповідає проектній пропозиції впорядкування літніх майданчиків по вул. Грушевського, яку було розроблено департаментом архітектури та містобудування та МКП «Вінницький муніципальний центр містобудування і архітектури» на виконання доручення міського голови.

Департаментом архітектури та містобудування міської ради в ході моніторингу містобудівної ситуації було виявлено факт самовільного будівництва та направлено лист замовникові будівництва від 07.08.2018 р. № 05-00-010-36184 з наступними вимогами: