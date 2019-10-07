У Жмеринці приступили до облаштування мультифункціонального спортивного майданчика



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Фахівці житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради та ТОВ «Гарант» розпочали будівництво мультифункціонального спортивного майданчика на території школи №6

Нещодавно наше місто стало переможцем обласного конкурсу: завдяки участі в проекті нам вдалося залучити понад 700 тисяч гривень на фізичний розвиток жмеринчан.

Згідно проекту на території школи №6 облаштують сучасний спортивний майданчик із тенісним кортом, волейбольним, баскетбольним майданчиком та майданчиком для бадмінтону. Увесь спортивний комплекс відповідатиме вимогам, щоб тренери мали можливість організовувати офіційні змагання між спортсменами різних дитячих спортивних шкіл.

За словами начальника управління ЖКГ Ольги Куленко, Жмеринка взяла участь за ініціативи секретаря міської ради Юрія Світлака. Фахівці управління економіки, житлово-комунального господарства та відділ у справах сім’ї, молоді та спорту написали проект і подали його на участь в обласному конкурсі. Проект увійшов дол списку переможців, і тепер наше місто матиме співфінансування з обласного бюджету.

Загальна вартість проекту становить 1,5 мільйони гривень.