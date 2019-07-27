У неділю буде тимчасово перекрито рух на ділянці проспекту Юності



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Вулиця місця пронесеться велогонка

28 липня з 09:00 до 14:30 буде тимчасово перекрито рух автотранспорту по проспекту Юності. А саме на ділянці від вул. Келецької до музею-садиби М.І.Пирогова, що по вул. Пирогова. Рух автотранспорту буде тимчасово призупинено у зв’язку з проведенням відкритого чемпіонату України з велосипедного спорту.

Під час перекриття руху автобусні маршрути загального користування в звичайному режимі руху та в режимі маршрутного таксі частково змінять схеми руху.

Автобус №7 «Вул. Якова Шепеля – Пирогово» буде рухатись по маршруту до перехрестя вул. Пирогова-К. Василенка, далі по зміненому маршруту по вул. Пирогова через «Електромережу» до Музея-садиби М.І. Пирогова, далі по затвердженому маршруту. Відповідно по названих вулицях організовано рух зворотному напрямку.

Автобус №16 «Меморіал Визволення – Барське шосе – Аграрний університет» буде рухатись по маршруту до перехрестя вул. Келецька-просп. Юності, далі по зміненому маршруту по вул. Келецькій, вул. 600-річчя, вул. К. Василенка, вул. Пирогова до перехрестя вул. Пирогова-Гніванське шосе, далі по затвердженому маршруту. Відповідно по названих вулицях організовано рух зворотному напрямку.

Маршрутне таксі №11Б «Корея – Пирогово – Барське шосе (Садове)» буде рухатись по маршруту до перехрестя вул. 600-річчя-Порика, далі по зміненому маршруту по вул. 600-річчя, вул. К. Василенка, вул. Пирогова через «Електромережу» до Музея-садиби М.І. Пирогова, далі по затвердженому маршруту. Відповідно по названих вулицях організовано рух зворотному напрямку.

Маршрутне таксі №18А «Західний автовокзал – Пирогово – Аграрний університет» буде рухатись по маршруту до перехрестя просп. Юності – вул. Келецька, далі по зміненому маршруту по вул. Келецька, вул. 600-річчя, вул. К. Василенка, вул. Пирогова через «Електромережу» до Музея-садиби М.І. Пирогова, далі по затвердженому маршруту. Відповідно по названих вулицях організовано рух зворотному напрямку.

Маршрутне таксі №29А «Пирогово – Вул. Чехова (ТЦ «Грош»)» буде рухатись по маршруту до перехрестя вул. Келецька-просп. Юності, далі по зміненому маршруту по вул. Келецькій, вул. 600-річчя, вул. К. Василенка, вул. Пирогова через «Електромережу» до Музея-садиби М.І. Пирогова, далі по затвердженому маршруту. Відповідно по названих вулицях організовано рух зворотному напрямку.