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    У провулку Київському роблять сучасну зону відпочинку з фонтаном

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    У провулку Київському роблять сучасну зону відпочинку з фонтаном

    Минулого року одним з переможців Бюджету громадських ініціатив став проект «Моя нова Можайка»

    Проект ініціювали мешканці цього мікрорайону, які хотіли мати комфортну зону для відпочинку.

    Робота над реалізацією проекту розпочалась у вересні цього року. Облаштування території відбувається по 1-ому провулку Київському біля будинків №60-64.

    Наразі основна частина пішохідних доріжок вже вимощена плиткою, зроблено чашу під фонтан. В подальшому на цій території встановлять лавочки, сміттєві урни, територія буде озеленена – вже завезено родючий грунт, посіють траву та посадять зелені насадження

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    У провулку Київському роблять сучасну зону відпочинку з фонтаном
    У провулку Київському роблять сучасну зону відпочинку з фонтаном
    У провулку Київському роблять сучасну зону відпочинку з фонтаном

    Буде й сучасне освітлення: три нових світильники, які працюватимуть на сонячних батареях. Також планується встановлення камери відеоспостережень.

    Вінниця благоустрій фонтан
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