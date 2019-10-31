У провулку Київському роблять сучасну зону відпочинку з фонтаном



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Минулого року одним з переможців Бюджету громадських ініціатив став проект «Моя нова Можайка»

Проект ініціювали мешканці цього мікрорайону, які хотіли мати комфортну зону для відпочинку.

Робота над реалізацією проекту розпочалась у вересні цього року. Облаштування території відбувається по 1-ому провулку Київському біля будинків №60-64.

Наразі основна частина пішохідних доріжок вже вимощена плиткою, зроблено чашу під фонтан. В подальшому на цій території встановлять лавочки, сміттєві урни, територія буде озеленена – вже завезено родючий грунт, посіють траву та посадять зелені насадження

Буде й сучасне освітлення: три нових світильники, які працюватимуть на сонячних батареях. Також планується встановлення камери відеоспостережень.