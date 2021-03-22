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    З 1 червня у Вінниці може подорожчати проїзд у маршрутках до 12 грн

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    З 1 червня у Вінниці може подорожчати проїзд у маршрутках до 12 грн
    фото: vinnitsa.info

    До 19 квітня тривають обговорення документу

    У Вінницькій міській раді повідомили про підняття тарифу у маршрутках. Місцеві депутати підготували проект регуляторного акту, яким передбачено після 1 червня 2021 року встановити тариф на перевезення пасажирів в маршрутних таксі у розмірі 10 гривень, а для маршрутів №25Н (нічний), №30А, №30Б, та №33А – 12 гривень за поїздку.

    «Встановити на період дослідження функціонування нової маршрутної мережі:

    1.1. тариф на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі на території Вінницької міської територіальної громади (крім маршрутів №25Н (нічний з 22.00 до 6.00), №30А, №30Б, та №33А) у розмірі 10 грн за одну поїздку пасажира;

    1.2. тариф на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі №25Н (нічний з 2200 до 600), №30А, №30Б та на території Вінницької міської територіальної громади у розмірі 12,00 грн за одну поїздку пасажира.

    Дане рішення набирає чинності з моменту його опублікування у засобах масової інформації, але не раніше ніж 01 червня 2021 року», – зазначено в проекті рішення виконкому.

    До 19 квітня тривають обговорення документу, яким передбачено підняти вартість проїзду в маршрутках.

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    Теги: тарифи Вінниця перевезення
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