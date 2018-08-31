У школах Вінниччині групи продовженого дня мають запрацювати по-новому



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Відтепер для всіх шкіл України діє новий порядок створення груп подовженого дня

Відповідний наказ МОН, зареєстрований в Мін’юсті, опублікований в «Офіційному віснику України» від 31 серпня 2018 року. Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки України.

«Головними новаціями порядку є те, що він передбачає кращі умови для дітей та вперше дає можливість відкривати інклюзивні групи», — йдеться у повідомленні.

Так, якщо раніше групи можна було комплектувати з учнів щонайменше 4-х вікових категорій, то зараз різниця у віці учнів однієї групи не може перевищувати 2-х років. Така зміна дозволить забезпечити комфортніші умови для дітей, враховуючи їхні індивідуальні психологічні відмінності та фізичний розвиток.

Водночас у школах, розташованих у сільській та/або гірській місцевості, де здійснюється підвезення шкільним автобусом, групи можна утворювати для учнів різного віку.

Рішення про створення та роботу груп подовженого дня приймають засновники шкіл за письмовими зверненнями батьків чи інших законних представників учнів. Для цього в школі також має бути відповідна матеріально-технічна база та умови для харчування. Для першокласників можуть створювати умови для сну.

Зараховувати дітей до груп можна протягом всього навчального року.

Перебувати в групі подовженого дня учні мають не більш як 6 годин на день. Режим їх роботи повинен включати:

прогулянки на відкритому повітрі тривалістю не менш як 1,5 години для учнів початкових класів;

харчування тривалістю не менш як 30 хвилин;

виконання домашніх завдань (за наявності) тривалістю не більше 1 години;

проведення спортивно-оздоровчих занять тривалістю не менше 1 години;

фізкультхвилинки та гімнастику для очей через кожні 15 хвилин заняття для учнів початкових класів.

Наповнюваність групи подовженого дня не повинна перевищувати 30 дітей. Меншу граничну кількість учнів в групі може встановити керівник школи, погодивши це рішення з засновником.

Інклюзивні та спеціальні групи створюють за заявою батьків чи інших законних представників дітей.

Наповнюваність спеціальної групи має бути від 6 до 12 учнів, залежно від нозології.

В інклюзивних групах може бути до 30 дітей, однак кількість учнів з особливими освітніми потребами там має бути такою:

1-3 – з числа дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку, зниженим зором чи слухом, легкими інтелектуальними порушеннями тощо;

не більш як 2 – з числа дітей сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення, у тому числі з дислексією, розладами спектра аутизму, іншими складними порушеннями розвитку або тих, що пересуваються на візках.

Джерело: vinnitsaok.com.ua