У Сутисках зарибнять водосховище



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Запустять коропа, товстолоба, карася сріблястого та судака

У Сутиське водосховище Тиврівського району Вінницької області вселять понад 7 тонн риби.

Про це повідомляє Вінницький рибоохоронний патруль.

Зарибнення проводитимуть 22-26 жовтня. Користувач планує вселити цьоголітки коропа, товстолоба, карася сріблястого та судака. Загалом запустять близько 300 тис. екземплярів риби. Середня вага одного малька становить 30 грамів.

Зарибнення здійснюється відповідно до Порядку штучного розведення (відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх використання, затвердженого наказом Мінагрополітики.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що 2 листопада стартує полювання на диких парнокопитних тварин та хутрового звіра.

У мисливських угіддях державного підприємства «Тульчинське лісомисливське господарство» стартує сезон колективного та облавного полювання: на диких парнокопитних тварин полювання -з 02 листопада до29 грудня 2019 року включно;на самців кабана та його молодняк, здатний до самостійного існування, -з 2 листопада 2019 року до 26 січня 2020 року включно;на зайця-русака та лисицю – з 02 листопада 2019 року до 12 січня 2020 року включно.