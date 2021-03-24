У Вінниці близько 400 військових зробили щеплення проти коронавірусу

У полку звʼязку щепитись вакциною Covishield AstraZeneca погодилась третина військовослужбовців

У Вінниці провакциновано близько 4 сотень військовослужбовців Повітряних сил Збройних сил України. Вчора у військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону щепили командування Повітряних сил, повідомляє Суспільне.

Вакцинування військових проводять цивільні медики. У складі мобільної бригади перша щеплена на Вінничині – сімейна лікарка Людмила Бойко.

Командир полку звʼязку Володимир Цимбалюк розповів, на Covid-19 перехворів кілька місяців тому, але вирішив щепитись. «Не боявся, не вагався, це потрібно для власної безпеки й особового складу», – розповів військовий.

«Через можливу реакцію на вакцину – інʼєкції роблять у «неробочу» руку», – зазначила медсестра процедурного кабінету Світлана Кураксіна.

Загалом, у полку звʼязку щепитись проти коронавірусу вакциною Covishield AstraZeneca погодилась третина військовослужбовців, повідомив начальник медичної служби Павло Щирук. Були й такі, кому вакцинуватись не радили самі ж лікарі. «Адже у частині є військові, які мають протипокази. У них була алергічна реакція анафілактичного характеру», – зазначив він.

Тим часом, Судмедекспертиза встановила причину смерті військовослужбовиці, яка померла в Одеській області незадовго після того, як її прищепили від коронавірусу. Причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність.

Нагадаємо, 23 березня в Одеській області в позаслужбовий час померла військовослужбовиця за контрактом. Військова отримала щеплення вакциною Covishield 21 березня. Вона входила в число пріоритетних груп вакцинації, бо найближчим часом повинна була відправитися в зону Операції Об'єднаних сил.