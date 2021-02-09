У Вінниці п’яний чоловік порізав меблі у кафе

Інспектори оперативно прибули на місце події

8 лютого у Вінниці затримали чоловіка, який в одному з кафе у центрі міста поводив себе агресивно. Він зайшов до закладу і почав конфліктувати з адміністрацією, а згодом витягнув ніж і пошкодив ним меблі.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Вінницької області.

«Вчора вдень патрульним надійшов виклик на площу Гагаріна. Заявник повідомив, що в одному з кафе чоловік неадекватно себе поводить та має при собі ніж. Інспектори оперативно прибули на місце події.

У кафе вони виявили 41-річного чоловіка, який був у стані сп'яніння. Заявник пояснив, що зловмисник увійшов до закладу та почав конфліктувати з адміністрацією. Його попросили залишити приміщення, але він дістав ножа та пошкодив меблі. Патрульні затримали громадянина», – йдеться в повідомленні.

На місце події прибула слідчо-оперативна група для встановлення подальших обставин справи.

Нагадаємо, поліція Вінниці затримала чоловіка, який погрожував підірвати вдома гранату. Чоловіка, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та незаконне поводження зі зброєю, і провів за ґратами близько 12 років, поліцейські затримали за місцем проживання в стані алкогольного сп'яніння.