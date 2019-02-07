У Вінниці комунальники прибирають сухі дерева
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Зрізають, щоб не було біди...
Вінницькі комунальники зачищають аварійні дерева, які можуть бути небезпечними для містян. Вони відсікають старе гілля, яке нависає над парковками або вулицями, а інколи навіть доводиться зрізати і дерево, яке старе та хворе.
За 2018 рік у Вінниці обрізали близько 3 тисяч дерев. З початку цього року вже більше 300 одиниць. Обрізку дерев проводять протягом року за зверненням громадян.
«Це можуть бути або затемнення приміщень, або падіння гілок. Також проводять обрізку в тих випадках, коли дерева заважають проходу громадян», - розповідає начальник відділу поточного утримання будинків та прибудинкових територій Павло Кедись.
Для того, щоб запросити лісорубів достатньо подати заявку в профільний департамент, або ж до міської ради. Територію обстежать та винесуть вердикт щодо кожного дерева.
Джерело: Vinbazar