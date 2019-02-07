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    У Вінниці комунальники прибирають сухі дерева

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    У Вінниці комунальники прибирають сухі дерева

    Зрізають, щоб не було біди...

    Вінницькі комунальники зачищають аварійні дерева, які можуть бути небезпечними для містян. Вони відсікають старе гілля, яке нависає над парковками або вулицями, а інколи навіть доводиться зрізати і дерево, яке старе та хворе.

    За 2018 рік у Вінниці обрізали близько 3 тисяч дерев. З початку цього року вже більше 300 одиниць. Обрізку дерев проводять протягом року за зверненням громадян.

    «Це можуть бути або затемнення приміщень, або падіння гілок. Також проводять обрізку в тих випадках, коли дерева заважають проходу громадян», - розповідає начальник відділу поточного утримання будинків та прибудинкових територій Павло Кедись.

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    Для того, щоб запросити лісорубів достатньо подати заявку в профільний департамент, або ж до міської ради. Територію обстежать та винесуть вердикт щодо кожного дерева. 

    Джерело: Vinbazar

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