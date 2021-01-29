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    У Вінниці лікарні отримали понад 400 «пакунків малюка»

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    У бебі-бокси тепер почали додавати більше необхідних речей для малюків&nbsp; - У Вінниці лікарні отримали понад 400 «пакунків малюка»
    У бебі-бокси тепер почали додавати більше необхідних речей для малюків 
    Фото з відкритих джерел

    Його можна отримати безпосередньо у пологовому будинку після народження дитини

    Вінницькі лікарні отримали 400 «пакунків малюка». Як повідомив на своїй Facebook-сторінці голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, від початку створення «пакунка малюка» у 2018 році його вміст значно змінився.

    Так, тепер у ньому більша кількість товарів, які знадобляться новонародженим діткам.

    Наразі з переданих на Вінниччину 433 бебі-боксів 270 отримала Вінницька обласна клінічна лікарня ім. Пирогова, 150 – Вінницький міський клінічний пологовий будинок №2 та 13 – Департамент соціальної політики Вінницької міської ради – 13.

    «Пакунок для малюка можна отримати безпосередньо у пологовому будинку після народження дитини. У іншому випадку його видають в територіальному управлінні соцзахисту. Для цього потрібно показати свідоцтво про народження дитини, завірену довідку з пологового будинку, в якій йдеться про те, що пакунок вам не видали, та паспорт громадянина України», – повідомили у дописі.

    Нагадаємо, що «пакунки малюка» почали доставляти у регіони.

    Зазначено, що до кінця січня «пакунки малюка» будуть доставлені в усі регіони України.

    У жовтні минулого року в Україні відновили видачу «пакунків малюка».

    Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до закону України» про державну допомогу сім’ям з дітьми щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка». Відповідний закон Верховна рада ухвалила 30 вересня.

    Теги: паспорт закон пологовий будинок
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