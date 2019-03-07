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    У Вінниці планується запровадити бюджет участі у школах міста

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    У Вінниці планується запровадити бюджет участі у школах міста

    Кілька років поспіль у місті проводиться конкурс «Бюджет громадських ініціатив»

    Незабаром вінницькі школярі матимуть можливість отримувати фінансування з бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на реалізацію їхніх ідей. Для цього учні мають написати проект та подати його на конкурс, який буде схожий на «Бюджет громадських ініціатив». Наразі у мерії розробляються умови та правила впровадження бюджету участі (партиципаторного бюджету) в школах Вінниці. Днями представники профільних департаментів обговорювали це питання з школярами, щоб врахувати у положенні про конкурс власні бачення та думки дітей.

    Кілька років поспіль у місті проводиться конкурс «Бюджет громадських ініціатив», в рамках якого кожен вінничанин, який досягнув 16-річного віку, має можливість запропонувати свою ідею на конкурс, виграти його та отримати фінансування на її реалізацію.

    Учні шкіл практично виключені з переліку осіб, які мають право подати проект або брати участь в голосуванні. Проте, в інших державах світу школи, шкільні округи і коледжі проводять заходи партиципаторного бюджету для залучення учнів, їх батьків, вчителів і адміністрації до прийняття рішень щодо можливості витратити частку шкільного бюджету.

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    Тому, Вінницький міський голова Сергій Моргунов, підтримав ідею організувати аналогічний конкурс у школах обласного центру і передбачити відповідні кошти в бюджеті.

    Робота над розробкою умов подачі проектів і визначення переможців розпочалась минулого року. Тоді громадською організацією «Крок назустріч» в рамках проекту «Громадський бюджет у школі», були проведені дослідження серед учнів вінницьких шкіл з метою визначення ступеня підтримки ідеї стосовно впровадження процедури громадського бюджету в навчальних закладах міста. Опитування здійснювалось в електронному вигляді в мережі Інтернет та серед учасників навчального семінару з питань оформлення проектів та подання їх на конкурс «Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці».

    Днями їх результати обговорили на робочий зустрічі, у якій брали участь представники департаментів освіти, правової політики та якості міської ради, громадських організацій та учні шкіл. Присутні на зустрічі учні підтвердили результати опитування, відповідно до яких школярі в переважній своїй більшості підтримують ідею впровадження конкурсу проектів на умовах партиципаторного (громадського) бюджету.

    Планується, що перші проекти школярі зможуть подати на конкурс вже у цьому році. Наразі узгоджуються деталі усіх умов та правил.

    Реалізація партиципаторного бюджету в школах розвиватиме лідерські якості учнів, підтримуватиме їхні досягнення в школі, збільшуватиме вплив учнів і їхніх батьків на шкільне середовище, і головне, долучатиме школу до значимих демократичних перетворень в державі. Учасники партиципаторного (громадського) бюджету навчатимуться демократії під час проведення конкурсу ідей та проектів.

    Впровадження принципів партиципаторного (громадського) бюджету в школах має на меті надати можливість учням самостійно подавати креативні ідеї/проекти, спрямовані на покращення їх шкільного життя. Саме учні зможуть рекламувати свої ідеї, агітувати за них, залучатись підтримкою, здобувати голоси задля перемоги та їх реалізації. Під час проведення конкурсу проектів, з метою втілення проектів у життя, до даного процесу, крім самих учнів, можуть долучатися батьки, вчителі, адміністрації шкіл та інші зацікавлені особи.

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