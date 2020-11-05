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    У світі

    У Німеччині за добу рекордна кількість хворих на Covid-19

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    В країні одужали близько 391 600 осіб - У Німеччині за добу рекордна кількість хворих на Covid-19
    В країні одужали близько 391 600 осіб

    З початку епідемії коронавірусу, в Німеччині коронавірус підтвердили у 597,5 тисяч осіб

    У Німеччині рекорд за кількістю нових випадків зараження за добу – 19 тисяч 990. Про це повідомляє Sueddeutsche Zeitung.

    До цього рекордна кількість нових випадків була 31 жовтня – 19 059.

    В цілому, з початку епідемії коронавірусу, в Німеччині зараження Sars-CoV-2 підтвердили у 597,5 тисяч осіб.

    При цьому, кількість смертей, пов’язаних із зараженням коронавірусом, зросла на 118. Так, в країні внаслідок Covid-19 померли 10930 осіб.

    В країні одужали близько 391 600 осіб.

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель двічі закликала громадян відповідально поставитися до відновлення жорсткого карантину. Його ввели на місяць, щоб, в разі позитивної динаміки, скасувати до Різдва.

    Нагадаємо, що частковий локдаун в Німеччині ввели 2 листопада. Його мета – «уповільнити поширення коронавірусу». У країні закрили всі розважальні установи, ресторани, кафе і компанії зі сфери обслуговування. Німців закликали обмежити соціальні контакти за межами власного будинку «до абсолютного мінімуму».

    Крім того, 28 жовтня Меркель оголосила про жорсткі заходи і карантин для всієї Німеччини.

    Раніше у Німеччині перший регіон оголосив про локдаун.

    До слова, Німеччина виділила 10 млрд євро на підтримку бізнесу під час локдауну.

    Німеччина Ангела Меркель рекорд карантин коронавірус
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