У Німеччині за добу рекордна кількість хворих на Covid-19

В країні одужали близько 391 600 осіб

З початку епідемії коронавірусу, в Німеччині коронавірус підтвердили у 597,5 тисяч осіб

У Німеччині рекорд за кількістю нових випадків зараження за добу – 19 тисяч 990. Про це повідомляє Sueddeutsche Zeitung.

До цього рекордна кількість нових випадків була 31 жовтня – 19 059.

В цілому, з початку епідемії коронавірусу, в Німеччині зараження Sars-CoV-2 підтвердили у 597,5 тисяч осіб.

При цьому, кількість смертей, пов’язаних із зараженням коронавірусом, зросла на 118. Так, в країні внаслідок Covid-19 померли 10930 осіб.

В країні одужали близько 391 600 осіб.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель двічі закликала громадян відповідально поставитися до відновлення жорсткого карантину. Його ввели на місяць, щоб, в разі позитивної динаміки, скасувати до Різдва.

Нагадаємо, що частковий локдаун в Німеччині ввели 2 листопада. Його мета – «уповільнити поширення коронавірусу». У країні закрили всі розважальні установи, ресторани, кафе і компанії зі сфери обслуговування. Німців закликали обмежити соціальні контакти за межами власного будинку «до абсолютного мінімуму».

Крім того, 28 жовтня Меркель оголосила про жорсткі заходи і карантин для всієї Німеччини.

Раніше у Німеччині перший регіон оголосив про локдаун.

До слова, Німеччина виділила 10 млрд євро на підтримку бізнесу під час локдауну.