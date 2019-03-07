У Вінниці почали оформлювати муніципальну карту вінничанина



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У першу чергу її отримають містяни, які користуються пільгами у громадському транспорті

У Вінниці розпочали оформлювати муніципальну карту вінничанина. В першу чергу її видаватимуть містянам, які користуються пільгами у громадському транспорті, пише Gazeta.ua.

«Таких у Вінниці близько 100 тисяч. Ми вже почали реєструвати і оцифровувати їхні дані, аби виготовити їм картки до осені, за якими вони в подальшому матимуть пільгу на проїзд, - розповіла директор «Вінницякартсервіс» Катерина Бабіна.

Вона зазначила, що поспішати не треба. «У перші дні 500 чоловік хотіли зареєструватися. Зробили ажіотаж. Кожний встигне до осені оформити картку. Усім одразу розписуємо конкретну дату, в який день треба прийти за карткою», - пояснила Бабіна.

Школярів, студентів та інших мешканців міста, які не мають пільг, почнуть реєструвати з травня. Школярам видадуть картки вінничанина у навчальних закладах.

«40 тисяч школярів і стільки ж студентів. У навчальному закладі це буде простіше. Це буде по бажанню, бо не всі користуються транспортом», - пояснює Катерина Бабіна.

Хто не має вінницької приписки, той не матиме переваг.

«Багато звертаються людей, які живуть у Вінниці, але приписані в іншому місті. Та вони даремно приходять. Програма діє лише для вінничан», - додає Бабіна.

З 1 жовтня скасують паперові посвідчення, які дозволяють їздити безкоштовно.

«Головна ідея запустити електронний квиток. Зможемо фіксувати кількість пільговиків. Матимемо чітку статистику, в якій компенсації виплачувати транспортній компанії. Будемо знати пасажиропотік, щоб формувати тариф», - підкреслила Катерина Бабіна.

Але електронний квиток це лише частина муніципальної карти вінничанина. Є ключем до інших послуг. До неї приєднають інші додаткові сервіси. Картка буде з чипом. Зокрема, нею можна буде розраховуватися за прокат велосипедів.

У Вінниці у громадському транспорті з'явилися наліпки з QR-кодом. Вони дозволяють пасажирам платити за проїзд, не використовуючи готівку.

Щоб сплатити за проїзд, потрібен смартфон або планшет з підключенням до мережі Інтернет. На пристрої має бути встановлений і підключений додаток Privat24 ПриватБанку. У людини повинен бути банківський рахунок, на якому є кошти для сплати за проїзд.