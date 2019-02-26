У Вінниці та області зменшується кількість населення і менше стали народжувати дітей



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Підсумки 2018 року

Чисельність населення Вінницької області станом на 1 січня 2019 року - 1560394 особи. Упродовж минулого року чисельність вінничан зменшилася на 15414 осіб. Тенденція до зменшення кількості населення зафіксована і в обласному центрі.

Про це повідомляє головне управління статистики Вінницької області.

«Зменшення чисельності населення Вінницької області відбулося як через природне скорочення – 11572 особи, так і через міграційне скорочення населення – 3842 особи», - зазначено в повідомленні.

В управлінні статистики зазначають, що в 2018 році менше народилось дітей, ніж в 2017 році.

«У 2018 році в області живими народилось 12769 дітей, що на 1373 дитини менше, ніж у 2017 році.

Протягом 2018 року померло 24341 особа проти 24066 осіб у 2017 році», - зазначено в інформації.

Чисельність населення м. Вінниці за попередніми даними управління статистики, станом на 1 січня 2019 року становила 369839 осіб. Впродовж минулого року чисельність населення в обласному центрі зменшилася на 2016 осіб, в основному за рахунок міграційного скорочення населення. З Вінниці виїхала 1651 людина.

Як і по всій області, у Вінниці зменшилась кількість народжених дітей, в порівнянні з позаминулим роком.

«У 2018 році у Вінниці живими народилось 3385 дітей, що на 253 дитини менше, ніж у 2017 році», - повідомляють в статистиці.

Джерело: vinnitsa.info