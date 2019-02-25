У Вінниці розшукують чоловіка, який серед білого дня напав на 8-річного хлопчика



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Вінничани злякалися появи педофіла на вулицях міста

У Вінниці містян обурила спроба незнайомого чоловіка на вулиці познайомитися і кудись відвести 8-річну дитину. Хлопчик саме повертався зі школи і чекав на батька біля супермаркету.

Камери спостереження супермаркету зафіксували, як чоловік з портфелем підходить до хлопчика, щось говорить йому і йде далі. Того дня 8-річний Микита повертався зі школи та поскаржився батькові телефоном на чоловіка, який до нього чіпляється.

«Зняв шапку з нього, відійшов, повернувся і сказав: «Потрібна шапка? Пішли зі мною». У дитини серце в п’яти. У цей час почали люди обурюватися, він кинув шапку і зник», - каже батько школяра Віталій Павловський.

Батько примчав за п’ять хвилин і разом з охороною супермаркету кинувся шукати чоловіка.

«Хлопці подивилися по камерах і сказали: є людина, яка підходила до вашої дитини, вона біля магазину, я викликаю поліцію. Обступили цього чоловіка», - каже тато школяра.

Чоловіка, який розмовляв із хлопчиком, звати Андрій Аврамич, на нього спочатку впали підозри, але він пояснив, що хлопця не кривдив, а скоріше навпаки – захищав.

«Дивлюся: стоїть хлопчина, стояв спиною і говорив по мобілці. Я дивлюся: машина рухається. Яка моя реакція? За цю дитину і в сторону», - пояснює вінничанин.

Обурений діями охоронців, чоловік написав скаргу до поліції.

«Стояли, автомати направили на мене, я вже сполохався. Викрадення дитини, як почали мені звинувачення закидати», - каже він. Уже в поліції з’ясували, що за півтори хвилини до того, як Микита говорив із Аврамичем, до нього чіплявся зовсім інший чоловік.

Хто це був і куди заманював хлопця – правоохоронці не знають. Вони почали розслідувати справу як хуліганство, але кажуть, що шансів знайти підозрюваного дуже мало.

«Вилучено відео з камер спостережень, їх проаналізували, але чітких рис, щоб дати орієнтування, впізнати особу, на жаль, немає», - визнає речниця поліції Вінниччини Анна Олійник.

Аби попередити батьків про небезпеку, тато Микити написав пост у соцмережі. Він швидко облетів усі місцеві сайти і привернув чимало уваги. У коментарях дописувачі вказують, що найголовніше – навчити малих, як діяти у таких випадках.

Джерело: ТСН