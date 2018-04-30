У Вінниці трамвай зійшов з рейок
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Рух транспорту не перекрили
30 квітня близько 11 ранку, неподалік Вінницького Універмагу, з колій зійшов трамвай.
Про це повідомили очевидці.
«Проїздив повз. Побачив, що вже вкотре на цьому місці зійшов з колії трамвай. На той момент, людей у салоні вже не було. За годину трамвай забрали з місця пригоди. Проте працівники ТТУ, наскільки розумію, лагодять колію. Рух транспорту не перекрили», - пояснив Олександр Яремчук.
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Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що в Одесі трамвай зійшов з рейок і влетів у стовп.
Джерело: vinnitsa.info