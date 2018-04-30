  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
    Новини

    У Вінниці трамвай зійшов з рейок

    Рух транспорту не перекрили
    30 квітня близько 11 ранку, неподалік Вінницького Універмагу, з колій зійшов трамвай. Про це повідомили очевидці. «Проїздив повз. Побачив, що вже вкотре на цьому місці зійшов з колії трамвай. На той момент, людей у салоні вже не було. За годину трамвай забрали з місця пригоди. Проте працівники ТТУ, наскільки розумію, лагодять колію.
    • Сьогодні, 20:32
    • Розсилка

    Рух транспорту не перекрили

    30 квітня близько 11 ранку, неподалік Вінницького Універмагу, з колій зійшов трамвай.

    Про це повідомили очевидці.

    «Проїздив повз. Побачив, що вже вкотре на цьому місці зійшов з колії трамвай. На той момент, людей у салоні вже не було. За годину трамвай забрали з місця пригоди. Проте працівники ТТУ, наскільки розумію, лагодять колію. Рух транспорту не перекрили», - пояснив Олександр Яремчук.

    Читайте також

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Вінниці трамвай зійшов з рейок
    У Вінниці трамвай зійшов з рейок
    У Вінниці трамвай зійшов з рейок

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що в Одесі трамвай зійшов з рейок і влетів у стовп.

    Джерело: vinnitsa.info

    Читайте також
    ДТП громадський транспорт Вінниця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ