У Вінниці відбудеться друга екопробіжка «Плогінг по-вінницьки»



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19 жовтня об 11:00 у Вінниці проведуть другу масову екологічну пробіжку «Плогінг по-вінницьки».

Ініціатором забігу виступає спортивний клуб «Вінницькі Вовки».

Цього разу активісти запрошують прибрати від сміття мікрорайон «Сабарів».

Гарна фізична форма та чисте довкілля – такі основні складові всесвітнього спортивного руху під назвою «плогінг». Учасники під час традиційної ранкової пробіжки збирають все сміття, яке трапляється на їхньому шляху.

Влітку «Вовки» провели першу еко-акцію з плогінгу, на якій учасникам вдалось зібрати більше тонни сміття, посортувати його і здати на переробку.

Другий забіг відбудеться 19 жовтня об 11:00 у мікрорайоні «Сабарів».

Організатори чекають на всіх свідомих та небайдужих вінничан для того, щоб разом зробити наше місто чистішим та красивішим, спалити зайві калорії та весело провести час у дружній та позитивній компанії. Крім того, після забігу на всіх учасників чекатиме приємний бонус – смачний пікнік.

Джерело: Vinbazar