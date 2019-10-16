  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Вінниці відбудеться друга екопробіжка «Плогінг по-вінницьки»

    • Розсилка
    У Вінниці відбудеться друга екопробіжка «Плогінг по-вінницьки»

    19 жовтня об 11:00 у Вінниці проведуть другу масову екологічну пробіжку «Плогінг по-вінницьки».

    Ініціатором забігу виступає спортивний клуб «Вінницькі Вовки».

    Цього разу активісти запрошують прибрати від сміття мікрорайон «Сабарів».

    Гарна фізична форма та чисте довкілля – такі основні складові всесвітнього спортивного руху під назвою «плогінг». Учасники під час традиційної ранкової пробіжки збирають все сміття, яке трапляється на їхньому шляху.

    Влітку «Вовки» провели першу еко-акцію з плогінгу, на якій учасникам вдалось зібрати більше тонни сміття, посортувати його і здати на переробку. 

    Другий забіг відбудеться 19 жовтня об 11:00 у мікрорайоні «Сабарів».

    Організатори чекають на всіх свідомих та небайдужих вінничан для того, щоб разом зробити наше місто чистішим та красивішим, спалити зайві калорії та весело провести час у дружній та позитивній компанії. Крім того, після забігу на всіх учасників чекатиме приємний бонус – смачний пікнік.

    Джерело: Vinbazar

    Читайте також
    Вінниця сміття активісти місто
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ