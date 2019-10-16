Водія, який насмерть збив жінку на Соборній, взяли під цілодобовий домашній арешт



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11 жовтня слідчий суддя Вінницького міського суду обрав 55-річному чоловіку запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

Чоловіка підозрюють у тому, що 10 жовтня на вулиці Соборній у місті Вінниці, здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди потерпіла отримала тілесні ушкодження, від яких померла в лікарні.

«При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, оцінив в сукупності всі обставини справи, у тому числі і те, що підозрюваний раніше не судимий, має позитивну характеристику за місцем проживання, працює, утримує тяжко хворого батька дружини, вину свою визнає, щиро каявся, одразу після ДТП допомагав лікарям транспортувати потерпілу до лікарні та був присутнім безпосередньо у медичному закладі, щоб надавати матеріальну допомогу», – зазначено в повідомленні.

За результатами повного та всебічного судового розгляду, слідчий суддя обрав чоловіку запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту. Також, суд зобов’язав особу виконувати обов’язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України.

Наразі тривають слідчі дії.

Важливо: ч. 1 ст. 17 КПК України – особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

Джерело: vinnytsia.today