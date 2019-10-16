Вінничанку Надію Лаптєву привітали із 100-річним ювілеєм



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15 жовтня, 100-річна ювілярка Надія Петрівна Лаптєва приймала у себе гостей – представників міської ради та її виконавчих органів

Директорка департаменту соціальної політики Валентина Войткова та депутат міської ради Олег Стукан передали поважній іменинниці вітання від міського голови Сергія Моргунова та виконавчого комітету, вручили Почесну грамоту та грошову премію.

Відповідно до Комплексної програми «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки», ювілярка отримуватиме довічну щомісячну матеріальну допомогу, в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Наразі таку премію отримує уже десять жителів міста. Надія Петрівна – одинадцята.

Надія Петрівна Лаптєва народилася у 1919 ролі в селі Мухівці, Немирівського району Вінницької області в сім’ї військовослужбовця. Наразі проживає у Вінниці.

Все своє життя жінка працювала на різних сільськогосподарських роботах в колгоспі у своєму рідному селі. У час Другої світової війни пішла на фронт, згодом потрапила в полон. Але все обійшлось, і Надія Петрівна повернулась на батьківщину. Народила та виховала доньку. Сьогодні радіє двом онучкам та трьом правнукам.