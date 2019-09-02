У Вінниці відбулися обласні змагання «Cільські ігри 2019»



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У Вінниці пройшли сільські спортивні ігри 2019

У змаганнях взяли участь 12 команд, які представляли сільські та селищні ОТГ. На території дитячо-юнацької спортивно-оздоровчої бази «Колос» змагалося понад 140 спортсменів.

Про це повідомляють у відділені Національного олімпійського комітету Вінницької області.

Ігри проходили за сприяння обласної державної адміністрації, обласної Ради, обласного відділення НОКУ і спортуправління ОДА. Протягом двох днів команди змагалися у шести видах спорту.

В іграх із настільного тенісу серед чоловіків переможцем став Володимир Муль із Сутисківської селищної ОТГ, серед жінок – Марина Козліцька із Мурафської сільської ОТГ. В командному заліку у настільному тенісі третє місце посіла збірна Северинівської сільської ОТГ, друге – Сутисківської селищної ОТГ, а перше – Мурафської сільської ОТГ.

В шашках чемпіонкою стала Алла Берещук із Северинівської сільської ОТГ. В шаховому турнірі чемпіоном виявився її «одноклубник» Сергій Мацько. В гирьовому спорті у категорії до 80 кг переміг Григорій Слободян із Томашпільської ОТГ, понад 80кг – Василь Марфін із Северинівської ОТГ. В змаганнях із волейболу третє і друге місця зайняли команди Мурафської та Томашпільської ОТГ, а перше – Краснопільська сільська ОТГ. В престижному турнірі із футзалу перемогла команда Северинівської ОТГ, далі – Сутисківська і Глуховецька селищна ОТГ.

За підсумками всіх видів програми місця розподілилися таким чином. Третє у Томашпільської селищної ОТГ, друге – у Глуховецької селищної ОТГ. І переможцем обласних спортивних ігор 2019 року, причому вдруге поспіль, стала Северинівська сільська ОТГ (Жмеринський район). З 19 по 22 вересня вона представлятиме Вінниччину на Всеукраїнських змаганнях в смт. Ворохта (Івано-Франківська область).

Представником переможців був вчитель фізкультури школи с. Северинівка Григорій Берещук. Він розповів, що переважна більшість спортсменів команди – його вихованці. За словами пана Берещука, його збірна їхала із наміром перемогти – бо село Северинівка доволі-таки спортивне. Чемпіони налаштовані повторити свій успіх й на Всеукраїнському рівні.

Джерело: Vinbazar