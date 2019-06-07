У Вінниці заборонять продаж пива, вин і алкоголю в нічний час



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Питання будуть вирішувати місцеві депутати

Виконком Вінницької міської ради затвердив до сесії проект рішення заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у нічний час в межах Вінниці та Десни.

Документ, який опубліковано на сайті Вінницької міської ради, повинні затвердити депутати на сесії.

«1.Заборонити продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) з 23.00 до 07.00 години в межах території населених пунктів, що входять до складу Вінницької об’єднаної територіальної громади.

2. Доручити Департаменту адміністративних послуг міської ради довести вимоги цього рішення до відома всіх суб'єктів господарювання (крім закладів ресторанного господарства), які здійснюють роздрібну торгівлю пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, винами столовими в межах території населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об’єднаної територіальної громади.

3. Департаменту адміністративних послуг міської ради довести дане рішення до відома Головного управління ДФС у Вінницькій області та Головного управління Національної поліції у Вінницькій області…», - зазначено в рішенні.

В документі оприлюднено статистику криміногенної ситуації на території Вінницької ОТГ внаслідок вживання алкогольних напоїв:

Кримінальні правопорушення, що скоєні у вечірній та нічний час особами в стані алкогольного сп’яніння: в 2017 році – 10; в 2018 році – 74.

Правопорушення, пов’язані з вживанням та негативним впливом алкоголю: в 2017 році – 1514; в 2018 році – 3546.

Керування транспортним засобом особами в стані алкогольного сп’яніння: в 2017 році – 815; в 2018 році – 97.

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю: в 2017 році – 2613; в 2018 році – 2580.

Гострі психотичні алкогольні розлади (алкогольні психози): в 2017 році – 60; в 2018 році – 60.

Скарги та звернення від громадян на порушення тиші та громадського порядку, що пов’язані з цілодобовим режимом роботи закладів торгівлі, в яких здійснюється реалізація пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових: в 2017 році – 15; в 2018 році – 23.

«Проект рішення Вінницької міської ради «Про встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений час доби в межах території населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної громади» спрямований на:

упорядкування режиму реалізації алкогольних напоїв у торговельних об’єктах міста шляхом обмеження їх продажу у встановлений час;

зниження споживання алкогольних напоїв за допомогою часового обмеження їх реалізації та забезпечення реалізації прав і законних інтересів, збереження життя і здоров’я жителів міста;

забезпечення дотримання тиші і громадського порядку на території Вінницької міської ОТГ у вечірній та нічний часи, дотримання громадського порядку;

попередження правопорушень, пов’язаних із зловживанням алкоголю, та запобігання їх скоєнню;

популяризацію здорового способу життя серед жителів територіальної громади, особливо молоді», - цілі регуляторного документу.

Джерело: vinnitsa.info