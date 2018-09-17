У Вінниці закриють проїзд для приватного автотранспорту Соборною



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Зміна організації дорожнього руху у місті

17 вересня у Вінниці на чотирьох перехрестях, де в’їзд на вулицю Соборна, встановили для водіїв знаки попередження, відповідно до яких з 1 жовтня буде заборонено проїзд для приватного автотранспорту. Остаточного рішення про обмеження руху по всій вулиці в мерії ще не ухвалено.

У комунальному підприємстві СМЕД ОДР, яке займається організацією дорожнього руху, кажуть, що чекали коли відкриється Київський міст, то Соборна розвантажиться від транспорту, але зараз в центрі залишається великий трафік авто.

«Знаки, які сьогодні встановили, мають забороняючий характер, але під ним стоїть табличка: 01.10.2018 рік. Тобто знак дає інформацію, що з 1 жовтня знак стане чинним. Зараз ситуація моніториться далі, чи взагалі забороняти рух, чи забороняти частково на окремих ділянках, чи дозволити проїзд в нічний час», - пояснили в КП «СМЕД ОДР».

Інформаційні знаки сьогодні встановили в чотирьох місцях: при в’їзді на Соборну з площі Гагаріна, на повороті на вулицю Театральна, на перехресті з вулицею Миколи Оводова та на в’їзді на Соборну з Центрального мосту.

Також на перехресті Соборної, Магістратської та Князів Коріатовичів можуть змінити організацію дорожнього руху.

Джерело: vinnitsa.info