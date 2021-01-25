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    У Києві Alfa Romeo врізалась у стовп: водія діставали рятувальники (фото)

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    Рятувальники деблокували водія за допомогою спеціального інструмента - У Києві Alfa Romeo врізалась у стовп: водія діставали рятувальники (фото)
    Рятувальники деблокували водія за допомогою спеціального інструмента
    Фото: ДСНС

    У результаті ДТП водія було затиснуто між сидінням та панеллю приладів

    У ніч на понеділок, 25 січня, на вул. Петрицького у Святошинському районі Києва сталась дорожньо-транспортна пригода.

    До рятувальної служби о 02:42 надійшла інформація, що потрібна допомога на місці ДТП.

    Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, на місце події негайно прибули рятувальники Аварійно-рятувального загону спеціального призначення та 9 Державної пожежно-рятувальної частини.

    Бійці встановили, що сталося зіткнення автомобіля Alfa Romeo з металевою електроопорою, в результаті чого водія було затиснуто між сидінням та панеллю приладів.

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    У Києві Alfa Romeo врізалась у стовп: водія діставали рятувальники (фото)
    У Києві Alfa Romeo врізалась у стовп: водія діставали рятувальники (фото)

    За допомогою гідравлічного обладнання та шансового інструмента, з використанням стаціонарної мачти для освітлення рятувальники деблокували потерпілого та передали медикам.

    Всі обставини ДТП з’ясовуватимуть правоохоронні органи.

    Як повідомлялося, 24 січня на площі Перемоги в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода: водій автомобіля Infiniti протаранив три пари автомобілів в черзі перед світлофором.

    Теги: ДТП Київ ДСНС водій автомобіль рятувальники
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