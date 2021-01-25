У Києві Alfa Romeo врізалась у стовп: водія діставали рятувальники (фото)

У результаті ДТП водія було затиснуто між сидінням та панеллю приладів

У ніч на понеділок, 25 січня, на вул. Петрицького у Святошинському районі Києва сталась дорожньо-транспортна пригода.

До рятувальної служби о 02:42 надійшла інформація, що потрібна допомога на місці ДТП.

Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, на місце події негайно прибули рятувальники Аварійно-рятувального загону спеціального призначення та 9 Державної пожежно-рятувальної частини.

Бійці встановили, що сталося зіткнення автомобіля Alfa Romeo з металевою електроопорою, в результаті чого водія було затиснуто між сидінням та панеллю приладів.

За допомогою гідравлічного обладнання та шансового інструмента, з використанням стаціонарної мачти для освітлення рятувальники деблокували потерпілого та передали медикам.

Всі обставини ДТП з’ясовуватимуть правоохоронні органи.

Як повідомлялося, 24 січня на площі Перемоги в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода: водій автомобіля Infiniti протаранив три пари автомобілів в черзі перед світлофором.