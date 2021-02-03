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    Догралися: на Вінниччині поліція викрила підпільний гральний заклад

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    З підпільного закладу поліцейські вилучили одинадцять системних блоків та монітори - Догралися: на Вінниччині поліція викрила підпільний гральний заклад
    З підпільного закладу поліцейські вилучили одинадцять системних блоків та монітори
    фото: vn.depo.ua

    Вивісок на будівлі не було

    У центрі Немирова підпільно діяв гральний заклад, попри існуючі заборони.

    Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на пресслужбу поліції Вінниччини.

    Вивісок на будівлі не було, але тим, хто користувався послугами закладу, вони не були потрібні – клієнтів обслуговували за попереднім «записом», а «рекламування» закладу відбувалося за принципом сарафанного радіо. На момент приходу поліцейських приміщення було відчинене, там перебувала 50-річна жінка, яка працювала адміністратором. З підпільного закладу поліцейські вилучили одинадцять системних блоків та монітори, клавіатури, мишки до них.

    Розпочато кримінальне провадження. Як повідомляють у поліції, організатору незаконного бізнесу загрожує штраф від 10 до 40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    Раніше повідомлялося, що в Одесі троє чоловіків підозрюються в організації віртуального казиноу Малиновському районі. Як встановила поліція, організатором та керівником підпільного закладу був саме 35-річний уродженець Ізмаїла, двоє його друзів 37-річний та 37-річний були помічниками.

    Теги: Вінниця гральний бізнес онлайн-казино
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