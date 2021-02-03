Догралися: на Вінниччині поліція викрила підпільний гральний заклад

Вивісок на будівлі не було

У центрі Немирова підпільно діяв гральний заклад, попри існуючі заборони.

Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на пресслужбу поліції Вінниччини.

Вивісок на будівлі не було, але тим, хто користувався послугами закладу, вони не були потрібні – клієнтів обслуговували за попереднім «записом», а «рекламування» закладу відбувалося за принципом сарафанного радіо. На момент приходу поліцейських приміщення було відчинене, там перебувала 50-річна жінка, яка працювала адміністратором. З підпільного закладу поліцейські вилучили одинадцять системних блоків та монітори, клавіатури, мишки до них.

Розпочато кримінальне провадження. Як повідомляють у поліції, організатору незаконного бізнесу загрожує штраф від 10 до 40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Раніше повідомлялося, що в Одесі троє чоловіків підозрюються в організації віртуального казиноу Малиновському районі. Як встановила поліція, організатором та керівником підпільного закладу був саме 35-річний уродженець Ізмаїла, двоє його друзів 37-річний та 37-річний були помічниками.