У Вінниці затримано двох кримінальних авторитетів



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Поліцейські затримали двох чоловіків за вчинення хуліганський дій в розважальному закладі

Вночі 17 серпня чоловіки вчинили бійку в ресторані, погрожували присутнім зброєю, потрощили меблі та здійснили опір поліцейським, які приїхали на виклик.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Затримання відбулося сьогодні у центрі Вінниці працівниками кримінальної поліції за силової підтримки бійців КОРДУ та процесуального керівництва прокуратури області.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, двоє неодноразово судимих осіб, які мали певний вплив на оперативну обстановку в регіоні, спровокували конфлікт з адміністрацією закладу, нанесли тілесні ушкодження 22-річному охоронцю та погрожували присутнім зброєю. Наразі їх затримано в процесуальному порядку.

Зловмисники , віком 39 та 56 років, перебуватимуть в ізоляторі тимчасового тримання до обрання міри запобіжного заходу. Слідство клопотатиме в суді про взяття їх під варту.





Поліцією розпочато кримінальне провадження ч.3 ст. 296 КК України (хуліганство). За такий злочин передбачено покарання - до 5 років ув’язнення.

Тривають слідчі дії.