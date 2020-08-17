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    Новини

    У Вінниці затримано двох кримінальних авторитетів

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    У Вінниці затримано двох кримінальних авторитетів

    Поліцейські затримали двох чоловіків за вчинення хуліганський дій в розважальному закладі

    Вночі 17 серпня чоловіки вчинили бійку в ресторані,  погрожували присутнім зброєю, потрощили  меблі та здійснили опір поліцейським, які приїхали на виклик.

    Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

    Затримання відбулося сьогодні у центрі Вінниці працівниками кримінальної поліції за силової підтримки бійців КОРДУ та процесуального керівництва прокуратури області.

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    У Вінниці затримано двох кримінальних авторитетів
    У Вінниці затримано двох кримінальних авторитетів
    У Вінниці затримано двох кримінальних авторитетів
    У Вінниці затримано двох кримінальних авторитетів

    За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, двоє неодноразово судимих осіб, які мали певний вплив на оперативну обстановку в регіоні,   спровокували конфлікт з адміністрацією закладу, нанесли тілесні ушкодження 22-річному охоронцю  та  погрожували   присутнім зброєю. Наразі їх затримано в процесуальному порядку.

    Зловмисники , віком 39 та 56 років,  перебуватимуть в ізоляторі тимчасового тримання до обрання міри запобіжного заходу. Слідство клопотатиме в суді про взяття їх під варту.


    Поліцією  розпочато кримінальне провадження  ч.3 ст. 296  КК України (хуліганство). За такий  злочин передбачено покарання - до 5 років  ув’язнення. 

    Тривають  слідчі дії.

    кримінал Вінниця злочин злочинець
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