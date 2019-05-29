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    У Вінниці знову «мінували» торгові центри, дитсадки, будинки та навіть транспорт

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    У Вінниці знову «мінували» торгові центри, дитсадки, будинки та навіть транспорт

    28 об’єктів «замінували» у місті

    Близько 14 години 29 травня до вінницької поліції надійшло чергове повідомлення про мінування. Цього разу повідомили про рекордну кількість об’єктів – 28! Вінничан силовики і рятувальники змушені були евакуювати.

    Як повідомили у відділі комунікацій ГУНП у Вінницькій області, серед об’єктів, в яких начебто закладена вибухівка перераховувалися торгівельні центри, дитячі садки, житлові будинки, громадський транспорт і залізничний вокзал.

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    У Вінниці знову «мінували» торгові центри, дитсадки, будинки та навіть транспорт
    У Вінниці знову «мінували» торгові центри, дитсадки, будинки та навіть транспорт
    У Вінниці знову «мінували» торгові центри, дитсадки, будинки та навіть транспорт

    Евакуація відбувалася і з найбільших ТЦ «Магігранд» та Sky Park.

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