У Вінниці зустріли бійців, які несли службу на Донбасі



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Рідні та близькі з квітами та обіймами зустріли військових

Зведений загін окремого полку зв’язку та радіотехнічного забезпечення, що у Вінниці, повернувся після виконання службових та бойових завдань з району проведення операції Об’єднаних сил. Протягом кількох місяців воїни-зв’язківці несли бойові чергування та виконували завдання за призначенням на сході України.

Рідні та близькі з квітами та обіймами зустріли колону військової техніки з особовим складом зведеного загону, а командир частини — привітав військовослужбовців з поверненням та подякував їм за сумлінну службу.

«Особисто дякую кожному із вас за якість та оперативність виконання завдань, мобільність, стійкість та мужність, — сказав полковник Олександр Коротков. — Нещодавно наш полк зв’язку було переформовано в окремий полк зв’язку та радіотехнічного забезпечення. На часі — доукомплектування особовим складом, озброєнням і військовою технікою та продовження служби вже із новими завданнями».

Також днями Вінниччина зустріла воїнів 59-ї окремої мотопіхотної бригади, які повернулися з району проведення операції Об’єднаних сил.