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Саймона Шустера звинуватили у брехні в його книзі про Зеленського: автор відповів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Саймона Шустера звинуватили у брехні в його книзі про Зеленського: автор відповів
Лещенко заявив, що Шустера ані дня не був у бункері українського президента
фото: Саймон Шустер/Twitter

Журналіст заявив, що всі факти в його книзі викладені зі слів Зеленського та його оточення

Журналістка Ніна Кур'ята поділилася своїми враженнями від книги американського журналіста Time Саймона Шустера про Володимира Зеленського. Так, під її постом розгорілася суперечка стосовно того, чи був Шустер у бункері українського президента, про життя в якому докладно розповідає у своїй книзі. 

Радник голови Офісу президента Сергій Лещенко категорично заявив: американського журналіста не було в бункері президента України. «Шустера не було в бункері, це факт, який є неспростовним. І Шустер бреше, стверджуючи, що він там перебував хоча би одну хвилину», – написав радник голови Офісу Президента.

Саймона Шустера звинуватили у брехні в його книзі про Зеленського: автор відповів фото 1

Американський журналіст не забарився із відповіддю Лещенку, в якій підтвердив, що не заходив до президентського бункера. «Я в бункер не заходив, і в книзі не написано, що я входив. Усі мої описи життя в бункері засновані на інтерв’ю з президентом і людьми, які там жили і працювали з ним. У книзі це дуже чітко показано. Я багато часу провів у президентському будинку на Банковій, це не те саме, що бункер», – підкреслив Шустер.

Саймона Шустера звинуватили у брехні в його книзі про Зеленського: автор відповів фото 2

Нагадаємо, видання The Telegraph опублікувало матеріал, який містить уривки з книги журналіста американського журналу Time Саймона Шустера про Зеленського: там йдеться про останні місяці перед вступом на посаду, невдоволення преси від його рішень, період перед повномасштабним вторгненням та після його початку, а також висказування тих, хто перебував поруч з президентом останні роки. Як зазначає Шустер, президент і його команда дозволили йому проводити на Банковій багато часу протягом першого року повномасштабного вторгнення.

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Теги: Сергій Лещенко книги президент журналіст

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