День журналіста: згадаймо поіменно медійників, які загинули під час війни

Із 24 лютого минулого року країна-агресорка позбавила життя 63 журналістів

Сьогодні, 6 червня, в Україні святкують День журналіста. Повага до публічного слова в Україні завжди була високою, навіть попри те, що на території нашої країни журналістика виникла значно пізніше, ніж в інших країнах Європи. Пов'язано це зі специфічними політичними умовами, адже в Україні довгий час не було державності, а її територія була розділена між різними імперіями.

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День журналіста – щорічне професійне свято працівників засобів масової інформації в Україні. І у цей день, як ніколи раніше, варто згадати й подякувати українським та іноземним журналістам, які продовжують працювати в умовах війни, доносити правду про російську агресію та відкривати світу очі. Хтось доносить новини з передової, хтось спілкується з людьми з окупованих територій, хтось повідомляє новини зі студії, хтось пояснює та дає поради на сайтах та через соціальні медіа. Робота журналіста може бути різною, але усіх об’єднує одна мета – боротьба на інформаційному фронті та підтримка бойового духу українців.

Журналіст – дуже відповідальна і небезпечна професія навіть у мирний час. А під час війни багато журналістів ризикують життям, щоб показати світу правду про бойові дії. Недарма у суспільстві журналістику називають професією для сміливих, адже праця журналіста є небезпечною, а особливо сьогодні – під час війни.

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Тож враховуючи реалії теперішніх подій, ця професія – одна із найважливіших та найнебезпечніших. Журналісти, ризикуючи своїм життям, щодня збирають під обстрілами інформацію для нашого суспільства, показують правду і так само борються на інформаційному фронті з ворогом.

Крім того, із початку повномасштабної агресії Росії проти України багато вітчизняних медійників – журналістів, операторів, ведучих, представників багатьох інших професій – пішли добровольцями на війну або стали на захист інформаційного фронту. Деякі з них загинули, тож нині «Главком» згадає загиблих журналістів під час великої російсько-української війни.

За понад 15 місяців жорстока війна забрала життя 63 медійників (за даними голови Нацспілки журналістів Сергія Томіленка). Частина з них загинула, захищаючи Україну в лавах ЗСУ, деякі – під час обстрілів мирних міст, інші були вбиті окупантами у зоні бойових дій саме під час щоденної журналістської роботи.

Цивільні журналісти, які загинули під час виконання професійних обов’язків:

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Ігор Гуденко загинув 26 лютого 2022 року під час обстрілу в Харкові. Ігор був фотографом та відеоблогером.

загинув 26 лютого 2022 року під час обстрілу в Харкові. Ігор був фотографом та відеоблогером. Євгеній Сакун загинув 1 березня 2022 року під час ракетного обстрілу Київської телевежі. Євгеній був фотокореспондентом видання «LIVE» та кореспондентом EFE.

загинув 1 березня 2022 року під час ракетного обстрілу Київської телевежі. Євгеній був фотокореспондентом видання «LIVE» та кореспондентом EFE. Брент Рено Ентоні був розстріляний російськими солдатами на блокпості в Ірпені 13 березня 2022 року. він був американським журналістом, документалістом, екскореспондентом «The New York Times» та репортером «Time».

був розстріляний російськими солдатами на блокпості в Ірпені 13 березня 2022 року. він був американським журналістом, документалістом, екскореспондентом «The New York Times» та репортером «Time». П’єр Закжевські загинув 14 березня 2022 року з Олександрою Кувшиновою. Їхній автомобіль обстріляли росіяни в Київській області селі Горинка. П’єр був ірландським фотожурналістом «Fox News».

загинув 14 березня 2022 року з Олександрою Кувшиновою. Їхній автомобіль обстріляли росіяни в Київській області селі Горинка. П’єр був ірландським фотожурналістом «Fox News». Олександра Кувшинова була розстріляна разом із П’єром Закжевські 14 березня 2022 року в селі Горенка Київської області. Олександра була журналістка, фіксерка, продюсерка «Fox News».

була розстріляна разом із П’єром Закжевські 14 березня 2022 року в селі Горенка Київської області. Олександра була журналістка, фіксерка, продюсерка «Fox News». Максим Левін був закатований росіянами в березні 2022 року. Левін був українським фотожурналістом, кореспондентом LB.ua.

був закатований росіянами в березні 2022 року. Левін був українським фотожурналістом, кореспондентом LB.ua. Євген Баль був закатований російськими військовими в Маріуполі 2 квітня 2022 року. Євген був українським журналістом, письменником та волонтером.

був закатований російськими військовими в Маріуполі 2 квітня 2022 року. Євген був українським журналістом, письменником та волонтером. Роман Нежиборець був убитий росіянами в селі Ягідне біля Чернігова в березні 2022 року. Роман був медійником та відеоінженером чернігівського каналу «Дитинець».

був убитий росіянами в селі Ягідне біля Чернігова в березні 2022 року. Роман був медійником та відеоінженером чернігівського каналу «Дитинець». Зореслав Замойський був закатований 13 квітня 2022 року в Бучі. Зореслав був журналістом видань «Громада Приірпіння» та «Інформаційний портал».

був закатований 13 квітня 2022 року в Бучі. Зореслав був журналістом видань «Громада Приірпіння» та «Інформаційний портал». Фредерік Леклерк-Імхофф загинув від осколкового поранення 30 травня 2022 року, коли висвітлював евакуацію населення із Сєвєродонецьку. Він був фразьким журналістом телеканалу BFMTV.

загинув від осколкового поранення 30 травня 2022 року, коли висвітлював евакуацію населення із Сєвєродонецьку. Він був фразьким журналістом телеканалу BFMTV. Богдан Бітік загинув від кулі росіян у Херсоні, коли допомагав італійському журналістові Коррадо Зуніно. Богдан був українським журналістом-фрілансером.

загинув від кулі росіян у Херсоні, коли допомагав італійському журналістові Коррадо Зуніно. Богдан був українським журналістом-фрілансером. Арман Солдін загинув 9 травня 2023 року від ракетного обстрілу поблизу Часового Яру в Донецькій області. Арман був французьким відеожурналістом AFP.

Журналісти, які загинули не під час виконання професійних обов’язків:

Ділєрбек Шакіров був розстріляний у Зеленівці Херсонської області 26 лютого 2022 року. Він був журналістом інформаційного тижневика «Навколо тебе» та членом Благодійного фонду «Дім надії».

був розстріляний у Зеленівці Херсонської області 26 лютого 2022 року. Він був журналістом інформаційного тижневика «Навколо тебе» та членом Благодійного фонду «Дім надії». Павло Лі був убитий в Ірпені російськими військовими 6 березня 2022 року. Павло був ведучим телеканалу «Дом», актором та волонтером.

був убитий в Ірпені російськими військовими 6 березня 2022 року. Павло був ведучим телеканалу «Дом», актором та волонтером. Віктор Дєдов загинув унаслідок обстрілу будинку в Маріуполі 11 березня 2022 року. Віктор був оператором телеканалу «Сігма».

загинув унаслідок обстрілу будинку в Маріуполі 11 березня 2022 року. Віктор був оператором телеканалу «Сігма». Оксана Гайдар загинула під час артилерійського обстрілу села Шевченкове Броварського району на Київщині в березні 2022 року. Оксана була журналісткою та блогеркою.

загинула під час артилерійського обстрілу села Шевченкове Броварського району на Київщині в березні 2022 року. Оксана була журналісткою та блогеркою. Лілія Гумянова загинула внаслідок обстрілів Маріуполя 19 березня 2022 року. Лілія була журналісткою, викладачкою журналістики та завідувачкою художнього відділу Лівобережного районного будинку дитячої та юнацької творчості.

загинула внаслідок обстрілів Маріуполя 19 березня 2022 року. Лілія була журналісткою, викладачкою журналістики та завідувачкою художнього відділу Лівобережного районного будинку дитячої та юнацької творчості. Наталя Харакоз загинула під час російських бомбардувань Маріуполя 29 березня 2022 року. Наталя була журналісткою, письменницею грецькою та російською мовами.

загинула під час російських бомбардувань Маріуполя 29 березня 2022 року. Наталя була журналісткою, письменницею грецькою та російською мовами. Валерія Глодан разом із мамою та 3-місячною донькою загинули 23 квітня 2022 року від ракетного обстрілу. Валерія була випускницею факультету журналістики Одеського національного університету ім. Мечникова.

разом із мамою та 3-місячною донькою загинули 23 квітня 2022 року від ракетного обстрілу. Валерія була випускницею факультету журналістики Одеського національного університету ім. Мечникова. Віра Гирич загинула внаслідок обстрілу Києва 28 квітня 2022 року. Віра була журналісткою та продюсеркою «Радіо Свобода».

загинула внаслідок обстрілу Києва 28 квітня 2022 року. Віра була журналісткою та продюсеркою «Радіо Свобода». Володимир Даценко загинув під час ракетного обстрілу Вінниці 14 липня 2022 року. Володимир був українським громадським діячем, волонтером, військовослужбовцем «Айдару» та журналістом видання «Дорожній контроль Вінниця».

Журналісти, які загинули під час військової служби:

«Главком» долучається до вшанування памʼяті журналістів, які загинули у боротьбі за Батьківщину чи від рук російських окупантів. Ми запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі за медійниками, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх, хто воював та загинув у боротьбі з російськими окупантами або внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Зауважимо, Національна спілка журналістів до професійного свята організувала у столиці фотовиставку «Україна: журналісти на передовій».