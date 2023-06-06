День журналіста: згадаймо поіменно медійників, які загинули під час війни
Із 24 лютого минулого року країна-агресорка позбавила життя 63 журналістів
Сьогодні, 6 червня, в Україні святкують День журналіста. Повага до публічного слова в Україні завжди була високою, навіть попри те, що на території нашої країни журналістика виникла значно пізніше, ніж в інших країнах Європи. Пов'язано це зі специфічними політичними умовами, адже в Україні довгий час не було державності, а її територія була розділена між різними імперіями.
День журналіста – щорічне професійне свято працівників засобів масової інформації в Україні. І у цей день, як ніколи раніше, варто згадати й подякувати українським та іноземним журналістам, які продовжують працювати в умовах війни, доносити правду про російську агресію та відкривати світу очі. Хтось доносить новини з передової, хтось спілкується з людьми з окупованих територій, хтось повідомляє новини зі студії, хтось пояснює та дає поради на сайтах та через соціальні медіа. Робота журналіста може бути різною, але усіх об’єднує одна мета – боротьба на інформаційному фронті та підтримка бойового духу українців.
Журналіст – дуже відповідальна і небезпечна професія навіть у мирний час. А під час війни багато журналістів ризикують життям, щоб показати світу правду про бойові дії. Недарма у суспільстві журналістику називають професією для сміливих, адже праця журналіста є небезпечною, а особливо сьогодні – під час війни.
Тож враховуючи реалії теперішніх подій, ця професія – одна із найважливіших та найнебезпечніших. Журналісти, ризикуючи своїм життям, щодня збирають під обстрілами інформацію для нашого суспільства, показують правду і так само борються на інформаційному фронті з ворогом.
Крім того, із початку повномасштабної агресії Росії проти України багато вітчизняних медійників – журналістів, операторів, ведучих, представників багатьох інших професій – пішли добровольцями на війну або стали на захист інформаційного фронту. Деякі з них загинули, тож нині «Главком» згадає загиблих журналістів під час великої російсько-української війни.
За понад 15 місяців жорстока війна забрала життя 63 медійників (за даними голови Нацспілки журналістів Сергія Томіленка). Частина з них загинула, захищаючи Україну в лавах ЗСУ, деякі – під час обстрілів мирних міст, інші були вбиті окупантами у зоні бойових дій саме під час щоденної журналістської роботи.
Цивільні журналісти, які загинули під час виконання професійних обов’язків:
- Ігор Гуденко загинув 26 лютого 2022 року під час обстрілу в Харкові. Ігор був фотографом та відеоблогером.
- Євгеній Сакун загинув 1 березня 2022 року під час ракетного обстрілу Київської телевежі. Євгеній був фотокореспондентом видання «LIVE» та кореспондентом EFE.
- Брент Рено Ентоні був розстріляний російськими солдатами на блокпості в Ірпені 13 березня 2022 року. він був американським журналістом, документалістом, екскореспондентом «The New York Times» та репортером «Time».
- П’єр Закжевські загинув 14 березня 2022 року з Олександрою Кувшиновою. Їхній автомобіль обстріляли росіяни в Київській області селі Горинка. П’єр був ірландським фотожурналістом «Fox News».
- Олександра Кувшинова була розстріляна разом із П’єром Закжевські 14 березня 2022 року в селі Горенка Київської області. Олександра була журналістка, фіксерка, продюсерка «Fox News».
- Максим Левін був закатований росіянами в березні 2022 року. Левін був українським фотожурналістом, кореспондентом LB.ua.
- Євген Баль був закатований російськими військовими в Маріуполі 2 квітня 2022 року. Євген був українським журналістом, письменником та волонтером.
- Роман Нежиборець був убитий росіянами в селі Ягідне біля Чернігова в березні 2022 року. Роман був медійником та відеоінженером чернігівського каналу «Дитинець».
- Зореслав Замойський був закатований 13 квітня 2022 року в Бучі. Зореслав був журналістом видань «Громада Приірпіння» та «Інформаційний портал».
- Фредерік Леклерк-Імхофф загинув від осколкового поранення 30 травня 2022 року, коли висвітлював евакуацію населення із Сєвєродонецьку. Він був фразьким журналістом телеканалу BFMTV.
- Богдан Бітік загинув від кулі росіян у Херсоні, коли допомагав італійському журналістові Коррадо Зуніно. Богдан був українським журналістом-фрілансером.
- Арман Солдін загинув 9 травня 2023 року від ракетного обстрілу поблизу Часового Яру в Донецькій області. Арман був французьким відеожурналістом AFP.
Журналісти, які загинули не під час виконання професійних обов’язків:
- Ділєрбек Шакіров був розстріляний у Зеленівці Херсонської області 26 лютого 2022 року. Він був журналістом інформаційного тижневика «Навколо тебе» та членом Благодійного фонду «Дім надії».
- Павло Лі був убитий в Ірпені російськими військовими 6 березня 2022 року. Павло був ведучим телеканалу «Дом», актором та волонтером.
- Віктор Дєдов загинув унаслідок обстрілу будинку в Маріуполі 11 березня 2022 року. Віктор був оператором телеканалу «Сігма».
- Оксана Гайдар загинула під час артилерійського обстрілу села Шевченкове Броварського району на Київщині в березні 2022 року. Оксана була журналісткою та блогеркою.
- Лілія Гумянова загинула внаслідок обстрілів Маріуполя 19 березня 2022 року. Лілія була журналісткою, викладачкою журналістики та завідувачкою художнього відділу Лівобережного районного будинку дитячої та юнацької творчості.
- Наталя Харакоз загинула під час російських бомбардувань Маріуполя 29 березня 2022 року. Наталя була журналісткою, письменницею грецькою та російською мовами.
- Валерія Глодан разом із мамою та 3-місячною донькою загинули 23 квітня 2022 року від ракетного обстрілу. Валерія була випускницею факультету журналістики Одеського національного університету ім. Мечникова.
- Віра Гирич загинула внаслідок обстрілу Києва 28 квітня 2022 року. Віра була журналісткою та продюсеркою «Радіо Свобода».
- Володимир Даценко загинув під час ракетного обстрілу Вінниці 14 липня 2022 року. Володимир був українським громадським діячем, волонтером, військовослужбовцем «Айдару» та журналістом видання «Дорожній контроль Вінниця».
Журналісти, які загинули під час військової служби:
- Сергій Пущенко загинув у бою в місті Васильків Київської області 2 березня 2022 року. Сергій був художником, культурологом, журналістом, військовослужбовцем.
- Віктор Дудар загинув 2 березня 2022 року під час оборони міста Миколаєва. Віктор був військовим журналістом та бійцем 80-ої десантно-штурмової бригади.
- Олександр Литкін загинув від кулі російських військових біля Ірпеня 13 березня 2022 року. Олександр був журналістом «KNK Медіа».
- Олег Якунін загинув 18 березня 2022 року. Олег у цивільному житті був журналістом та редактором запорізького сайту misto.zp.ua.
- Олександр Коцуконь загинув під час оборони Маріуполя 22 березня 2022 року. Олександр був студентом кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Черкаського національного університету журналістом, працівником військової пресслужби та бійцем полку «Азов».
- Юрій Олійник загинув 23 березня 2022 року в боях біля Попасної Луганської області. Юрій був оператором, фотографом 24 каналу та військовослужбовцем.
- Денис Котенко загинув у бою під Києвом 24 березня 2022 року. Денис був журналістом та співробітником пресслужби Міністерства в справах ветеранів.
- Олександр Махов загинув у бою біля Ізюма Харківської області 4 травня 2022 року. Махов був ветераном війни на Донбасі, військовослужбовцем, журналістом телеканалів «Україна», «Україна 24» та «Дом».
- Максим Мединський загинув біля Харкова внаслідок артилерійського обстрілу окупантів 29 квітня 2022 року. Максим був лейтенантом Збройних сил України, журналістом та працівником пресслужби Міністерства інфраструктури України.
- Віталій Дерех загинув наприкінці травня 2022 року на Луганщині біля міста Попасна внаслідок авіаційного удару. У цивільному житті Віталій був журналістом та кореспондентом тернопільських видань, на війні — командиром протитанкового відділення Збройних сил України.
- Олексій Чубашев загинув під час оборони Сєвєродонецька 10 червня 2022 року. Олексій був журналістом, воєнним кореспондентом, екскерівником «Армія FM», автором та ведучим програми для військових «Рекрут.UA».
- Абдулкарім (Карім) Гуламов загинув під час обстрілів 17 липня 2022 року. У цивільному житті Карім був журналістом та телеведучим каналу М2.
- Микола Рачок загинув у бою з «вагнерівцями» 21 липня 2022 року. Рачок був журналістом, автором та редактором новин видання «InfoCar».
- Олексій Юрченко загинув у бою за Балаклію Харківської області. Олексій був військовослужбовцем ЗСУ, журналістом та оператором телеканалу «Прямий».
- Юрій Лелявський загинув у бою з окупантами. У цивільному житті Юрій був журналістом та телевізійником, на війні — капітаном ЗСУ, начальником служби зв’язків із громадськістю 80-ої десантно-штурмової бригади.
- Андрій Загоруйко загинув 3 листопада 2022 року внаслідок мінометно-артилерійського обстрілу під Бахмутом. У цивільному житті він був журналістом та режисером телеканалу «Київ».
- Антон Коломієць загинув унаслідок артилерійського обстрілу під Бахмутом 20 грудня 2022 року. Антон був військовослужбовцем і тележурналістом із Херсона.
- Олександр Кузенков загинув у бою під Бахмутом 20 грудня 2022 року. Олександр був випускником факультету журналістики Київського університету Бориса Грінченка та автором книги «Останні посмішки Іловайську».
- Євген Гулевич був убитий 31 грудня 2022 року під Бахмутом. Євген був бійцем Десантно-штурмових військ ЗСУ, а в цивільному житті — журналістом, культурологом та керівником Центру гуманітарних досліджень ЛНУ Івана Франка.
- Дмитро Кудрявцев загинув поблизу Донецька під час ракетного обстрілу 25 січня 2023 року. Дмитро був колишнім редактором стрічки новин сайту Факти ICTV.
- Павло Тимошенко загинув під Вугледаром 5 лютого 2023 року. Павло був оператором черкаського корпункту телеканалу «Інтер» та військовослужбовцем територіальної оборони.
- Олексій Борис загинув 9 лютого 2023 року. У цивільному житті він був журналістом «Юридичної газети», на війні — бійцем 58-ої бригади.
- Олексій Ольховик був смертельно поранений під час бою 13 березня 2023 року. Він був українським військовим та оператором «Суспільного».
- Олександр Цахнів загинув під час обстрілу поруч Бахмута. Олександр був журналістом інформаційного агентства «Вчасно» у Донецької області.
- Дмитро Сірик загинув під час артилерійського обстрілу поблизу Авдіївки 20 квітня 2023 року. На війні Дмитро був стрільцем-снайпером механізованого батальйону, у цивільному житті — радіоведучим «Суспільного».
- Олександр Бондаренко загинув у квітня 2023 року в бою під Кремінною у Луганській області. Олександр був журналістом «BBC Україна», «ТРК Україна»
- Володимир Мукан загинув під час виконання бойового завдання під Бахмутом. У цивільному житті Володимир був журналістом «Газети по-українськи», журналу «Країна» та інтернет-порталу Gazeta.ua.
- Євгеній Осієвський поліг у боях під Бахмутом у травні. Він був автором науково-популярного журналу «Куншт» та журналу соціальної критики «Спільне».
- Віктор Петров загинув наприкінці травня. Чоловік був першим редактором видання «Сихів Медіа», членом громадської організації «Інститут суспільних ініціатив» (ІСІ).
«Главком» долучається до вшанування памʼяті журналістів, які загинули у боротьбі за Батьківщину чи від рук російських окупантів. Ми запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі за медійниками, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх, хто воював та загинув у боротьбі з російськими окупантами або внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.
Зауважимо, Національна спілка журналістів до професійного свята організувала у столиці фотовиставку «Україна: журналісти на передовій».
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