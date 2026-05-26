На Вінниччині 14-річна водійка мотоцикла зіштовхнулася з авто: є травмовані

У результаті ДТП травмувались водійка мотоцикла та її пасажирка

Постраждалих госпіталізували

У с. Клембівка Вінницької області на вул. Наконечного мотоцикл Spark, за кермом якого перебувала 14-річна місцева жителька, та автомобіль Audi, під керуванням 22-річного водія, зіштовхнулися. ДТП трапилася 23 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

У результаті аварії травмувались водійка мотоцикла та її 19-річна пасажирка, яких з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

За фактом ДТП проводиться розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання до трьох років обмеження волі з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами.

Нагадаємо, у селищі Тиврів на Вінниччині 15-річний водій мопеда Honda збив 13-річну дівчинку, яка переходила проїжджу частину. Це сталося 19 травня. Транспортний засіб вилучено та поміщено на арештмайданчик.

Як повідомлялося, у середу, 29 квітня, у селі Мурафа у Жмеринському районі Вінницької області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмувалися троє людей. У водія було відібрано зразки крові для проведення експертизи.

Раніше у селищі Сутиски Вінницького району 17-річний водій мотоцикла Geon збив восьмирічного хлопчика, який переїжджав дорогу на велосипеді по нерегульованому пішохідному переходу.

Також 22 квітня у селі Зозів Вінницького району 17-річний житель с. Мервин, керуючи мотоциклом Mustang не впорався з керуванням. Хлопець з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Унаслідок отриманих травм він помер у лікарні.

Зокрема, у Ладижині Вінницької області 29 квітня 15-річний підліток збив двох школярок, які переходили нерегульований пішохідний перехід. Внаслідок аварії 14-річну дівчинку госпіталізували.